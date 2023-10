Lavori al ponte di via Dante. Stop alla circolazione da lunedì: "L’obiettivo è ridurre i disagi"

Conto alla rovescia per l’annunciata chiusura, con relativa rivoluzione della viabilità nella zona attorno all’Autodromo, del ponte di viale Dante.

Lo stop alla circolazione (esclusi pedoni e bici portate a mano) scatterà da lunedì. Ed è necessario per consentire agli operai di realizzare i lavori di consolidamento (investimento da oltre un milione di euro quasi tutto da fondi del Pnrr al quale farà seguito l’installazione del nuovo sistema di illuminazione pubblica) che interessano la zona già da alcuni giorni.

Il ponte sarà chiuso per quattro mesi, al termine dei quali (verso le fine di febbraio) l’asse di attraversamento sul fiume Santerno verrà riaperto alla circolazione stradale, in quanto i lavori proseguiranno nella parte sottostante. Attenzione però: durante i primi 50-60 giorni di cantiere, dal momento che la prima campata del ponte penetra al di sotto delle vie Pirandello-Graziadei fino a metà dell’incrocio, verrà ristretta la strada. E dunque sarà consentita la percorribilità in una sola corsia delle vie Pirandello-Graziadei, nelle adiacenze del ponte. Tale stop è necessario per consentire l’inserimento di micropali nella spalla Nord del manufatto.

Fino a metà dicembre, verrà istituito un senso unico lungo via Pirandello, dall’altezza di via Boccaccio fino a via Graziadei e da qui in direzione piscina, per agevolare i flussi di traffico, in particolare al mattino, verso la zona industriale. Allo stesso tempo, via Graziadei all’altezza con via Manzoni, alla rotonda del Marinaio, non sarà percorribile in direzione piscina-viale Dante e sarà anche bloccato l’accesso da via Tabanelli su via Graziadei. Per chi proviene da Ravenna direzione Bologna, deviazione consigliata sulle vie Manzoni, Leopardi, Machiavelli, Zappi e Boccaccio.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, verrà deviata la linea 2 da Leopardi in via Pacinotti, per riprendere il suo percorso in viale Dante, con la soppressione delle fermate ‘Piscina’ (via Tabanelli) e ‘Dante’ (viale Dante). La linea 1 non subirà deviazioni. Il Comune fa sapere di aver valutato, almeno per il momento, di non istituire una nuova fermata temporanea in via Pacinotti "per non bloccare ulteriormente il traffico con la sosta del bus" dal momento che comunque le fermate prima e dopo sono a circa 200 metri.

Infine, da ricordare che per tutto il periodo di chiusura del ponte di viale Dante, per raggiungere abitazioni, scuole, attività commerciali e impianti sportivi a Sud della struttura si dovrà accedere dal ponte della Tosa o dalla Rivazza.

"Abbiamo fatto un’attenta valutazione delle modifiche alla viabilità con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza – spiega l’assessore alla Mobilità sostenibile, Elisa Spada -. All’avvio del cantiere, per la prima decina di giorni, abbiamo previsto un presidio della polizia locale negli orari di punta nei due punti su cui si concentrerà il traffico, ovvero gli incroci di via Santerno-via Pisacane e il ponte Tosa. In entrambi i punti è stata inoltre fatta una modifica alla temporizzazione dei semafori. Il ponte di viale Dante sarà accessibile per tutta la durata del cantiere a piedi e con bici portata a mano. In relazione a questo, l’attraversamento pedonale dell’incrocio viale Dante-via Pirandello sarà modificato con il verde a chiamata".