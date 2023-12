Lavori al ponte di viale Dante . Da oggi addio al senso unico . E spariscono gli odiati dossi

L’incubo è quasi finito. Riaprirà oggi alla circolazione, a partire da fine mattinata-primo pomeriggio, il doppio senso di marcia su via Graziadei e via Pirandello, all’altezza dell’incrocio di viale Dante.

Le operazioni saranno portate avanti da Area Blu, in accordo con l’azienda appaltatrice.

Contestualmente, saranno rimossi i due dossi stradali per il rallentamento su via Boccaccio, odiatissimi dagli automobilisti a causa delle loro dimensioni piuttosto rilevanti, ma che "fino ad oggi hanno svolto una funzione importante per evitare incidenti nell’immissione su via Graziadei", rivendicano dal Comune.

La riapertura del doppio senso di circolazione su via Graziadei e via Pirandello significa il ritorno alla normale circolazione in quel tratto di strada, con una semplificazione notevole della viabilità. Questi primi due mesi di cantiere (da ormai metà ottobre si lavora come noto al consolidamento del ponte di viale Dante) hanno infatti provocato forti rallentamenti, soprattutto nelle primissime fasi dei lavori e nelle giornate di pioggia, nella zona del PalaRuggi. Tra l’altro, la riapertura odierna arriva, almeno per una volta, "nel pieno rispetto dei tempi programmati per i lavori, che procedono nelle modalità previste", sottolineano sempre dal Municipio.

La genesi del cantiere è ampiamente nota.

Alla chiusura del ponte sul Santerno, il 16 ottobre scorso, era stata anche ristretta la strada, nelle adiacenze del ponte, consentendo la percorribilità in una sola corsia delle vie Pirandello-Graziadei, per un periodo stimato appunto fino a metà dicembre. Questo è stato necessario per consentire l’inserimento di micropali nella spalla nord del manufatto, poiché la prima campata del ponte penetra al di sotto delle vie Pirandello-Graziadei fino circa a metà dell’incrocio.

In questo tratto che verrà riaperto oggi, "l’asfalto sarà realizzato con uno spessore fino al piano stradale di base – fanno sapere dal Comune –, rimandando il tappeto di usura a quando si realizzerà l’asfaltatura del ponte, per evitare che ci siano riprese con ulteriori costi e garantendo la massima continuità delle asfaltature".

Nel complesso, almeno per il momento i lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico del ponte sul Santerno proseguono secondo la tempistica stabilita, che ha visto il loro inizio il 16 ottobre scorso, per una durata complessiva di 120 giorni, fino a fine febbraio 2024.

Durerà ancora due mesi e mezzo circa, quindi, la chiusura al traffico del ponte sul Santerno, con la sola esclusione del transito su un lato prima e sull’altro poi, di soli pedoni e bici a mano, grazie a un passaggio pedonale, per la larghezza del marciapiede. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a un milione 170mila euro, di cui un milione e 89mila euro finanziati dal Pnrr e il restante da Area Blu (circa 68mila euro) e dal Comune (13mila euro).

L’auspicio, pensando soprattutto alle tante attività economiche della zona attorno all’Autodromo che in queste settimane hanno lamentato un forte calo degli incassi, è che le operazioni continuino ad andare avanti senza intoppi. E che a fine febbraio si possa procedere con la riapertura del ponte di viale Dante, in tempo per l’inizio della stagione 2024 del circuito.

Soddisfatto della riapertura al doppio senso di marcia di quel tratto delle vie Pirandello e Graziadei è il sindaco Marco Panieri, che parla di "primo risultato che conferma il nostro impegno attento e preciso nel monitoraggio dei numerosi cantieri che stanno interessando la città. Una città che cambia – prosegue il sindaco – e che, insieme all’assessore Pierangelo Raffini, accompagniamo con interventi, manutenzioni e la messa a terra di numerose risorse economiche ottenute dal Comune nell’ambito del Pnrr".

