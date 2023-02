Lavori alla rete idrica Possibili disagi

Il Gruppo Hera comunica la probabilità di cali diffusi di pressione legati alla fornitura idrica nei territori di Castel Guelfo e Medicina dalle 21 del 28 febbraio alle 6.30 del 1° marzo. Una problematica temporanea connessa all’importante investimento di 2,9 milioni di euro della multiutility per il potenziamento dell’acquedotto che si trova nella pianura bolognese. L’intervento, ormai prossimo alla conclusione, ha visto la posa di circa 5,7 chilometri di nuova rete per sostituire in parte un tratto desueto della rete. L’obiettivo dell’opera è quello di incrementare l’efficienza dell’intero sistema e l’affidabilità delle reti a garanzia della continuità del servizio. Hera conterrà al minimo i tempi dei lavori e invita i cittadini delle zone interessate a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Al ripristino del servizio si consiglia di lasciar scorrere l’acqua per qualche istante. In caso di maltempo i lavori saranno rinviati.