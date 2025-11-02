Lavori alle scuole Pulicari. In arrivo 750mila euro per la riqualificazione : "Sostenibilità e sicurezza"

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 750mila euro nell’ambito del bando regionale per il supporto agli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento o adeguamento sismico degli edifici pubblici, finanziato con fondi europei. Le risorse saranno destinate al complesso scolastico Pulicari, che ospita scuola materna ed elementare in via Curiel, nel quartiere Campanella, per aumentarne l’efficienza energetica e la sicurezza strutturale. Si tratta di un risultato importante che conferma la volontà dell’amministrazione di investire sulla qualità e la sostenibilità degli spazi educativi, mettendo la scuola al centro delle politiche urbane e ambientali della città.

Il progetto, già approvato in linea tecnica nei mesi scorsi, prevede una serie di lavori mirati alla coibentazione dell’involucro edilizio, alla sostituzione degli infissi e alla realizzazione di schermature solari, oltre al rifacimento completo dell’impianto termico con l’introduzione di pompe di calore e l’eliminazione delle caldaie a gas metano. È inoltre prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico da oltre 80 kWp e di un nuovo sistema di illuminazione a Led, insieme a opere strutturali per l’adeguamento sismico della palestra, delle aule e dei blocchi servizi. Tutti gli interventi sono pensati per ridurre in modo significativo i consumi energetici, migliorare il comfort interno e garantire la massima sicurezza per bambini, insegnanti e personale scolastico.

"Questo finanziamento regionale da 750mila euro rappresenta un passo concreto nella direzione che abbiamo scelto per Imola: una città che investe sulla sicurezza, sull’efficienza energetica e sulla qualità dei propri spazi educativi. Le scuole Pulicari sono un punto di riferimento per tante famiglie e bambini, e meritavano un intervento profondo che coniugasse comfort, sostenibilità e sicurezza – dichiarano il sindaco Marco Panieri e gli assessori Pierangelo Raffini (Lavori pubblici) e Gianna Gambetti (Scuola) –. L’obiettivo è duplice: ridurre i consumi e migliorare la qualità ambientale degli edifici, ma anche garantire la massima sicurezza sismica, perché il benessere dei nostri ragazzi passa anche dalla solidità dei luoghi. Questo progetto si inserisce nel piano più ampio di riqualificazione del patrimonio scolastico comunale, su cui stiamo lavorando da tempo insieme alla Regione e con il supporto dei fondi europei".

Il cantiere si inserisce nel percorso di riqualificazione del patrimonio scolastico avviato dall’amministrazione, che negli ultimi anni ha intercettato risorse significative per rendere le scuole più moderne, sostenibili e sicure. Il complesso delle Pulicari è uno dei poli educativi più frequentati della città e sarà oggetto di un intervento complessivo del valore di quasi 3,5 milioni di euro, già inserito nel programma triennale delle opere pubbliche.

Come ricordato lo scorso luglio, la giunta aveva approvato il progetto esecutivo per la candidatura al bando regionale, sottolineando la coerenza con la strategia dell’amministrazione di rigenerare e rendere più efficienti gli immobili pubblici, a partire proprio dalle scuole. Con il via libera al finanziamento, l’intervento potrà ora entrare nella fase operativa, confermando la capacità del Comune di attrarre risorse europee e tradurle in azioni concrete per la comunità, rafforzando un percorso di sviluppo sostenibile che guarda al futuro delle nuove generazioni.