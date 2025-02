Lavori all’ex Zoo Acquario. Il polo della formazione prende vita il 4 marzo

Si avvicinano al traguardo i lavori di riqualificazione dell’ex Zoo Acquario. La struttura di via Aspromonte, che diventerà ‘Centro per l’innovazione e la formazione Adriano Olivetti’, verrà infatti inaugurata martedì 4 marzo con una cerimonia a invito. Il giorno successivo sono invece in programma diverse presentazioni sul tema della cybersecurity con accesso consentito a tutti.

Attraverso il progetto è stato trasformato lo storico edificio visitato da intere generazioni di studenti imolesi in un polo formativo e dell’innovazione, destinato a supportare i giovani nel percorso verso il mondo del lavoro e a offrire alle imprese un punto di riferimento per promuovere sviluppo e competitività sul territorio.

C’è stato qualche ritardo sulla tabella di marcia: in origine, l’inaugurazione era infatti prevista all’inizio dell’anno scolastico 2024-25; poi l’asticella era stata spostata alla fine dello scorso. Come sempre accade quando si parla di lavori pubblici, è servito qualche mese in più; ma alla fine si arriverà a tagliare il nastro.

Finanziato per 600mila euro dal Comune, che è proprietario dell’immobile, e per 350mila euro da Fitstic (Fondazione istituto tecnico superiore tecnologie industrie creative, compagine della quale fanno parte aziende, scuole ed enti vari), che ha ottenuto specifici fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza), il progetto prevede spazi dedicati a corsi di formazione Its Academy nell’area Ict (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e Cybersecurity, e al Laboratorio aperto del Circondario per attività legate all’innovazione digitale rivolte a giovani e adulti. In particolare, la struttura ospiterà la formazione sviluppata da Fitstic con gli Istituti tecnici superiori del territorio.

Il progetto ha previsto la trasformazione dell’ex zoo Acquario in un edificio da destinare in parte a uffici, in parte a laboratori per lo svolgimento di attività formative, per promuove il lavoro dei giovani, lo sviluppo e l’innovazione del territorio. Per questo motivo, è stata completamente rivista la distribuzione interna dei locali e sono stati ristrutturati gli spazi di servizio e la scala interna. Particolare attenzione è stata inoltre indirizzata al superamento delle barriere architettoniche, con l’installazione di una piattaforma che consentirà il collegamento dall’esterno a entrambi i piani, seminterrato e rialzato.

L’appalto è stato vinto nei mesi scorsi dall’imolese Opera, consorzio tra imprese artigiane del quale fanno parte Emme.C.Elle Costruzioni Generali e Naldi Impianti, che si è aggiudicato i lavori per un importo di oltre 670mila euro più Iva, con un ribasso del 8,20% sull’importo a base di gara.

"La realizzazione di questo progetto risponde alla duplice esigenza di innovazione tecnologica e formazione scolastica di qualità, creando un punto di eccellenza per il nostro territorio", commentano dal Comune.

Il nuovo polo sarà intitolato ad Adriano Olivetti, figura simbolo di innovazione e visione imprenditoriale, su proposta dell’associazione Olivettiana. Inoltre, una targa all’interno della struttura ricorderà Alberto Tassinari, che con la moglie Emma e la figlia Paola è stato il motore dell’attività didattica e divulgativa dello Zoo Acquario verso le scuole e non solo.

