Lavori all’Ortomercato Primo piano off-limits

Partiranno lunedì i lavori per la manutenzione straordinaria della rampa d’accesso al primo piano del parcheggio a sbarre ‘Ortomercato’.

Lo annuncia Area Blu, che gestisce le aree di sosta a pagamento per conto del Comune. Sempre secondo quanto riferito dalla società con sede in via Mentana, i lavori sulla rampa riguarderanno 110 metri quadrati di asfalto e consisteranno nella demolizione della pavimentazione esistente in cubetti di porfido, rifacimento del sottofondo e, infine, nella posa della nuova pavimentazione, sempre in porfido.

Secondo i calcoli di Area Blu, per l’intervento in sé occorreranno sette giorni.

Ma l’accesso alla rampa, e quindi ai posti auto del primo piano, sarà interdetto per venti giorni. E questo, spiegano sempre dalla società pubblica, per consentire il tempo tecnico di posa della nuova pavimentazione. Nel frattempo, durante il periodo dei lavori i potrà essere utilizzato in alternativa il vicino parcheggio a sbarre ‘Palestra Cavina’, il cui ingresso è a pochi metri di distanza sempre su viale Zappi.

Indicativamente, la rampa del parcheggio a sbarre ‘Ortomercato’ sarà riaperta al transito da lunedì 25 settembre. I lavori, del costo di circa 16mila euro, verranno portati avanti ditta Soldati Giuseppe Srl di Toscanella di Dozza.

Sempre per quanto riguarda la manutenzione dei parcheggi cittadini, Area Blu fa sapere che sta effettuando in questi giorni anche un intervento di ‘ripasso’ della segnaletica stradale degli stalli a pagamento e riservati agli abbonati dei settori del centro storico. Contestualmente, dettagliano sempre dalla società di via Mentana, viene ripassata anche la segnaletica stradale riferita alla viabilità. Tra le strade interessate ci sono via Caterina Sforza, viale Amendola, via Galeati, viale Saffi e viale D’Agostino. "Per permettere la corretta esecuzione dei lavori, man mano verrà posizionata l’adeguata segnaletica provvisoria di divieto di sosta", assicurano da Area Blu. L’intervento sulla segnaletica, realizzato dalla Cims per complessivi 20mila euro, terminerà indicativamente sabato 16 settembre.

Si è invece ormai concluso da alcuni giorni il taglio di 19 alberi all’interno dell’area del parcheggio a sbarre di via Aspromonte. A fronte di tali abbattimenti è prevista la messa a dimora di nuove alberature, in un numero compreso tra le 20 e le 25 unità. Si tratterà di gelsi, la specie solitamente utilizzata nelle aree a parcheggio.