Lavori di ripristino post alluvione. Ecco 120mila euro per ’Il Sorriso’

Via libera della Giunta imolese ai lavori di ripristino dell’edificio che ospita la comunità ‘Il Sorriso’, struttura di proprietà dell’ente di piazza Matteotti nel comune di Fontanelice, gravemente danneggiata dall’alluvione dello scorso anno a causa di una frana.

L’importo dei lavori, finanziati dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, è stimato in circa 120mila euro. Di questi, oltre 80mila euro andranno alla demolizione parziale del fabbricato denominato ‘ex fornace’ e al parziale ripristino delle murature della comunità ‘Il Sorriso’. Altri 40mila serviranno invece per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale per permettere l’accesso al fabbricato denominato ‘Il Casoncello’, previo sbancamento e regolarizzazione tracciato in mezzacosta, formazione fosso di monte, esecuzione pozzetti e chiaviche per convogliamento acque, fornitura e posa materiali inerti.

La struttura è già stata teatro di alcuni interventi di sistemazione nei mesi scorsi. Nel complesso, il commissario Figliuolo ha infatti stanziato 200mila euro, destinandoli alle casse del Comune di Imola, per la comunità Il Sorriso.

A inizio anno, vista la "grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone" il sindaco Gabriele Meluzzi aveva dichiarato off-limits la struttura (una comunità terapeutica residenziale per il recupero di soggetti affetti da patologie di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcol) in quanto a rischio crollo.

Era stata prevista una prima serie di interventi, per un totale di circa 35mila euro, relativi alla realizzazione di fossi di scolo a monte e a valle della frana e la realizzazione di pozzetti, chiaviche e di tutto quanto necessario per il convogliamento delle acque. Una ricognizione tecnica portata a termine lo scorso febbraio ha però confermato il "permanere della situazione di rischio per l’imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e per compromissione all’integrità delle infrastrutture di accesso alle strutture del complesso – ricostruiscono dal Comune di Imola – tale da non consentire l’utilizzo in piena sicurezza, per cui si rende necessario avviare l’esecuzione in somma urgenza dei lavori" sopraindicati.