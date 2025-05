Lavori dopo la F1. Canale dei Molini. Cambia la viabilità

Dopo la F1, i cantieri. Al via lunedì l’annunciato rifacimento delle coperture del canale dei Molini nel tratto viale Dante/viale Zappi. Per permettere lo svolgimento dei lavori, che costeranno oltre 200mila euro e andranno avanti fino a luglio e avranno poi una ulteriore appendice a settembre, è stata prevista una serie di modifiche temporanee alla viabilità. Fino a mercoledì 21 sarà istituito il senso unico alternato con movieri, con limite massimo di velocità di 30 km/h su tutta l’area di cantiere. Da giovedì 22 entrerà nel vivo la prima fase del cantiere, che sarà continuativo fino al 10 luglio. Saranno chiuse le corsie di uscita da via Mazzini su via Zappi e soppressa la corsia preferenziale di via Mazzini nel tratto tra le vie Zappi e Rivalta, con istituzione del divieto di fermata con rimozione. Anche qui, limite massimo di velocità di 30 km/h. La seconda fase, dal 21 luglio, si dividerà in due momenti. Nel primo, fino al 15 agosto, la corsia interna di via Zappi sarà occupata dal cantiere. Il traffico sarà quindi parzialmente dirottato lungo le vie Dante – Pacinotti – Piazzale Michelangelo – Machiavelli. Poi, dal 18 agosto al 5 settembre, viale Zappi sarà chiuso al traffico per consentire la realizzazione dell’ultimo tratto di canale in adiacenza al Borghetto. Il traffico in entrambi i sensi di circolazione verrà dirottato lungo le vie Dante – Pacinotti – Piazzale Michelangelo – Machiavelli.

La terza fase, dall’8 al 12 settembre, prevede il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale su tutto l’incrocio, con cantieri regolati da sensi unici alternati. Fino al 15 settembre, saranno soppressi gli spazi di sosta e istituito il divieto di fermata con rimozione forzata nell’area prospiciente l’accesso ex Villa dei Fiori in via Boccaccio. "È un intervento importante per garantire la sicurezza e la funzionalità di un’infrastruttura storica che attraversa una zona strategica della città – affermano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Abbiamo programmato i lavori in più fasi per ridurre al minimo i disagi, garantendo sempre viabilità alternativa e sicurezza. Ogni cantiere comporta inevitabili modifiche alla quotidianità, ma chiediamo pazienza e collaborazione ai cittadini: stiamo investendo su opere strutturali che restituiscono valore alla città".