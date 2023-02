Lavori in autodromo a Imola, il Con.Ami accelera: "Tra due settimane si parte con la Tosa"

Fervono i lavori per il Gran Premio del 19-21 maggio. In foto la gara del 2022

Imola, 2 febbraio 2023 – Dall’Autodromo all’Osservanza, passando per il settore idrico ed energetico. Bolle un bel po’ di roba nel pentolone di Con.Ami. Il menù 2023 del Consorzio dei 23 Comuni, che chiuderà un bilancio dello scorso anno migliore delle previsioni iniziali, è particolarmente ricco sul fronte degli investimenti. Dalle parti di via Mentana ci tengono ad accendere i riflettori su quanto di rilevante viene fatto sul fronte delle reti (in primis quella dell’acqua), ma è chiaro come nell’immaginario collettivo le sorti del circuito e quelle dell’ex complesso manicomiale vengano prima. Proprio dall’Enzo e Dino Ferrari arrivano, in questa fase, le novità maggiori. E cioè: partenza del cantiere alla Tosa il 13 febbraio e nuova vita dell’ex America Graffiti sotto le insegne del franchising ‘Doppio Malto’ (birra e cucina) dal 1° aprile, dopo i lavori a carico del nuovo gestore.

I conti

Il totem attorno al quale si snodano gli investimenti futuri è però il bilancio. A novembre scorso, l’assemblea dei soci ha dato il via libera alla semestrale 2022: un milione di utile in più rispetto all’anno prima, per effetto innanzitutto dei maggiori dividendi garantiti da Hera, per un totale superiore ai 9 milioni da distribuire in buona parte ai soci.

"Da allora non sono emersi fatti sostanziali e dunque siamo in linea con quanto approvato", osserva il presidente Fabio Bacchilega, affiancato dal direttore generale Giacomo Capuzzimati, al quale ormai un anno e mezzo fa sono state affidate le chiavi della cassaforte di via Mentana. "Nel 2023 faremo una serie di investimenti importanti per la comunità, ascoltando le richieste dei soci, soprattutto sul sistema idrico e su quello elettrico", annuncia Bacchilega. E non solo.

Osservanza

Dopo anni di idee solo abbozzate, il Pnrr ha affidato al Con.Ami quasi 17 milioni per portare all’Osservanza il ‘Parco dell’innovazione e della formazione’. Ci saranno la nuova sede dell’Accademia, spazi per la ricerca e gli uffici del Circondario. I lavori vanno affidati entro l’estate, in modo da concludersi non più tardi di giugno 2026.

"I rincari ci sono, ma non mettono in discussione i tempi delle opere", rassicura Capuzzimati. I progetti affiancheranno la costruzione del nuovo studentato dell’Alma Mater, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Autodromo

Nel paddock del circuito, invece, sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova passerella pedonale destinata all’accoglienza degli ospiti. L’investimento, in questo caso, è di 2,5 milioni. E si tratta della proverbiale corsa contro il tempo per terminare le operazioni entro il Gp di F1 del 19-21 maggio.

"Il cronoprogramma, se non ci saranno imprevisti, prevede di arrivare in tempo per quella data", sottolinea il presidente di Con.Ami. Stessa scadenza per la tribuna ecologica della Tosa, in attesa di riqualificazione.

"Si partirà il 13 febbraio demolendo la parte esistente – fa sapere Bacchilega –. Lavoreremo per recuperare quanti più posti possibile rispetto ai diecimila iniziali, ma non c’è un numero prestabilito". I calcoli toccano al dg Capuzzimati: in questa fase, per il primo stralcio dei lavori, "verranno investiti 150mila euro a fronte di un quadro economico complessivo di 3,7 milioni e di un importo complessivo che per l’intero Autodromo, nel 2022-23, ammonta a circa 7,5 milioni".

Rifiuti

Al Con.Ami è però legato il futuro di due progetti, tanto delicati quanto contestati dai cittadini e per questo destinati a tramontare, in tema ambiente: sopraelevazione discarica ("Tocca al Governo esprimersi") e nuova isola ecologica. "Siamo in attesa di ricevere comunicazioni dal Comune in base alla disponibilità dei fondi del Pnrr – conclude Bacchilega in riferimento al progetto di Montericco –. La decisione è politica".