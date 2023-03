Lavori in piazza Cavalli Corsa contro il tempo per riparare i lastroni

Lavori urgenti per la riqualificazione di piazza Armando Cavalli a Casalfiumanese da finire prima della Sagra del Raviolo. Ancora qualche giorno di cantiere poi sarà completata la corsa contro il tempo per mettere una pezza ai problemi strutturali verificati sui lastroni del manto di copertura del cuore pulsante del paese. Il tutto a pochi anni di distanza da quell’investimento di oltre 97mila euro, iva ed oneri di sicurezza compresi, fatto dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Beatrice Poli per sistemare lo spazio nel centro storico dell’abitato.

Opere portate avanti da una ditta di Napoli. Un’azienda che, sollecitata più volte dall’ente con la richiesta di ripristino, non ha mai dato riscontro. Necessario, quindi, il tempestivo piano B per sistemare la piazza in tempo utile e lasciare campo aperto allo svolgimento dell’edizione numero 98 della sua più celebre festa in agenda per il prossimo 19 marzo. Anzi, un giorno prima, considerando l’antipasto della ‘Notte prima del raviolo’.

Così gli uffici del Comune hanno detto sì all’offerta della ditta Soldati Giuseppe di Toscanella di Dozza che, tramite affidamento diretto, con poco più di 3.600 euro, ripristinerà il fondo dell’area. Nel contempo l’ente ha istituito anche il divieto di transito e di sosta in piazza Cavalli e modificato la relativa viabilità delle zone nevralgiche del centro casalese. Invertito, infatti, l’attuale senso di marcia in via X Dicembre con il divieto di sosta e di doppio senso di circolazione in via II Giugno. Una disposizione che, partita qualche giorno fa, resterà in vigore fino a domani quando dovrebbe terminare l’operatività del cantiere. Celere la staffetta tra gli operai ed i volontari della Pro Loco di Casalfiumanese per iniziare le attività di allestimento della Sagra del Raviolo. Dall’approntamento dello stand gastronomico al palco centrale sul quale si esibirà poi, in veste domenicale, l’orchestra di Luca Bergamini.

Il programma è già definito: il 18 battenti aperti dalle 18.30 per la ‘Notte prima del raviolo’. Alle 20 esibizione della band Age poi, un’ora più tardi, il clou in piazza con M31A party, dj Manuel ‘Duma’ Durante e dj Rosso con Marco Talotta alla voce. Il 19, invece, dalle 10, Raviolo Trail e avvio del mercato ambulante. Stand gastronomico in funzione, musica e, alle 16, l’inizio del tradizionale lancio di tonnellate di ravioli dolci con tanto di finestra riservata ai più piccoli.