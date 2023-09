Lavori in via Andrea Costa. Il cantiere è al traguardo

di Enrico Agnessi

Si avvia alla conclusione, nonostante gli immancabili ritardi sulla tabella di marcia, il primo stralcio dei (contestati) lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa. Lungo l’asse di collegamento tra la stazione ferroviaria e il centro storico vengono installati in questi giorni gli arredi urbani attesi da tempo: panchine, cestini e fermata dell’autobus. A breve arriverà anche la nuova illuminazione pubblica, con la sostituzione dei vecchi lampioni e l’arrivo degli impianti a led che ormai da settimane stanno via via spuntando in varie zone della città per effetto del nuovo progetto targato Hera, Cims e Comune. A quel punto, l’auspicio della Giunta è che anche quella parte di residenti e commercianti della zona che in queste settimane hanno criticato l’operazione (a seguito della quale sono state eliminati tra l’altro diversi parcheggi) si convinca della validità di un’operazione più volte dibattuta anche in Consiglio comunale.

"Avanti con una rigenerazione urbana diffusa, che significa qualità della vita e promozione del nostro territorio", esulta via social il sindaco Marco Panieri.

Nel frattempo, nelle scorse settimane la Giunta ha dato il proprio via libera al progetto esecutivo relativo al secondo stralcio dei lavori. E Area Blu ha aperto la gara per l’affidamento dell’operazione. L’intervento prosegue di fatto la rigenerazione urbana di viale Andrea Costa spostandosi (più a Nord) nel tratto di strada compreso tra le vie Aspromonte-Mentana fino all’ingresso della stazione ferroviaria e avvia il recupero dell’ex scalo merci, dove verrà realizzato un parcheggio alberato integrato con tre aree verdi da 72 posti.

L’avvio di questa seconda tranche di lavori è previsto in autunno; così almeno assicurano dal Municipio. Oltre alla riqualificazione delle piste ciclopedonali presenti, il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi verdi che integrano l’infrastruttura verde urbana esistente con una funzione specifica di contrastare i fenomeni di allagamento dovuti a precipitazioni intense. Per questo, il Comune ha presentato il progetto al bando del ministero della Transizione ecologica ‘Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano’. Grazie alla vittoria del bando, il Municipio ha ottenuto un finanziamento di oltre 435mila euro. La restante parte dell’intervento di riqualificazione, che ha un costo complessivo di oltre 730mila euro, è a carico di Comune e Area Blu.