Lavori in via Cavour, caso in consiglio. Tinti: "Finiti la prossima settimana"

L’ultima tranche di lavori pre-natilizi in via Cavour iniziati la scorsa settimana finisce al centro di un’interpellanza. Sono stati i consiglieri del Gruppo Misto Davide Mazzoni ed Elena Roncassaglia a portare il tema sui tavoli dell’ultimo consiglio comunale. E il sindaco Fausto Tinti ha replicato assicurando, e questa è la notizia senz’altro più confortante per i commercianti della parte bassa del centro storico, "la fine del cantiere entro la prossima settimana. Sono da completare le gettate di calcestruzzo e poi il sottofondo, ma anche nelle scorse ore mi è stato confermato che intoppi non ce ne sono, che le tempistiche verranno rispettate".

Un giallo, invece, è nato a causa della denunciata assenza "del cartello da apporre ai confini del cantiere, necessario per legge, che riportasse tutte le informazioni sul cantiere, compreso appunto anche il periodo di inizio e soprattutto di fine dei lavori", ha riportato in consiglio comunale il consigliere Davide Mazzoni, Il cartello, in realtà, è stato apposto, ma con lieve ritardo rispetto ai tempi di apertura dei lavori. Di tutt’altro spessore invece un altro tema sollevato dai due consiglieri del Gruppo Misto Mazzoni e Roncassaglia, ovvero quello degli "indennizzi che avevate promesso ai commercianti del centro storico danneggiati economicamente dai vari cantieri". Sulla questione Tinti ha esordito ricordando che "questi temi li ho sempre portati all’interno della cabina di regia che include anche le associazioni di categoria che rappresentano i commercianti. Non ho mai promesso un indennizzo – ha puntualizzato il sindaco -, ma con l’ultima variazione di bilancio sono stati destinati 100mila euro all’interno di un bando che, come avvenuto per via Matteotti all’epoca dei lavori nella parte alta del centro, consentivano e consentiranno di coprire spese di investimenti materiali ed immateriali ad ampio raggio, che toccano anche le eventuali spese di rinnovo del sito web, per fare un esempio".

Il nuovo bando, che permetterà ad un’attività (previa ovviamente la fornitura di documentazione che attesta la spesa) di ottenere un contributo a fondo perduto del 50% per un massimo di 10.000 euro, "uscirà a breve, ci stanno lavorando gli uffici, e il periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023". Claudio Bolognesi