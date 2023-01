"Lavori mai iniziati in via Cardinala"

Cartelli da due anni, ma lavori mai iniziati, sulla provinciale Cardinala, che comincia a Spazzate Sassatelli. Lo segnalano il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio, Nicolas Vacchi, e il consigliere metropolitano Diego Baccilieri (Uniti per l’alternativa). "Assieme ai colleghi Angela Bertoni e Alessandro Santoni, e su istanza del collega Vacchi, abbiamo presentato un’interrogazione in consiglio metropolitano – riferisce Baccilieri –. La Città metropolitana risponde che una valutazione del basso traffico e delle condizioni -a loro dire- ancora accettabili, confrontate con le risorse disponibili e la situazione delle altre strade dell’ente, non ha ancora consentito a loro di inserirla nella programmazione delle prossime manutenzioni straordinarie". Vacchi e Baccilieri però non ci stanno: "Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, anche coloro che vivono nella più lontana frazione di Imola meritano una manutenzione stradale ottimale".