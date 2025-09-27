Lavori nelle case popolari. Cantieri verso il traguardo. Assegnazioni da febbraio

Una dozzina di appartamenti già consegnati e altri da assegnare a partire da febbraio 2026. Prosegue, pur se con qualche ritardo sulla tabella di marcia, il piano di riqualificazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) con i fondi europei. Il sindaco Marco Panieri, accompagnato dal presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi, e dall’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, ha compiuto l’altro giorno un sopralluogo nei cantieri attivi in città finanziati dal Fondo nazionale complementare ‘Sicuro, verde e sociale’ del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Come noto, il programma iniziato ormai diversi anni fa e destinato a concludersi entro giugno 2026 se non si vuole rischiare di perdere i contributi, ha previsto un investimento complessivo di 13,7 milioni di euro per la riqualificazione di 113 alloggi Erp. Tre i comparti interessati: via Galilei (quartiere Marconi), via Callegherie (centro storico) e via Puccini (Pedagna). In agenda, interventi di efficientamento energetico, miglioramento antisismico, abbattimento delle barriere architettoniche e rigenerazione delle aree esterne.

In via Galilei (civici 1-3-5-7), con i 42 alloggi iniziali che dopo accorpamenti e ristrutturazioni scenderanno a 38, è stato compiuto investimento complessivo di circa 8,9 milioni e lavori per 5,4 milioni di euro. Sono previste nuove assegnazioni, rientri e mobilità interne per "garantire – secondo il Comune – la massima corrispondenza agli standard abitativi". Si tratta del cantiere più consistente tra quelli aperti in città, destinato a ridisegnare in modo significativo l’offerta di case popolari nel quartiere Marconi.

In via Callegherie (civico 15 e 15/A) l’investimento complessivo è stato invece di 2,4 milioni, di cui 1,6 milioni di lavori su 14 alloggi, con interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico. Il cantiere, più ridotto rispetto a quello di via Galilei, assume però un valore particolare per la collocazione nel cuore del centro storico, dove la scarsità di abitazioni moderne e accessibili è un problema sentito da tempo.

In via Puccini (civico 52, 62, 64, 66 e 68) le operazioni hanno riguardato infine ben 57 alloggi, con un investimento complessivo di 2,5 milioni di cui 1,8 milioni di euro per lavori, con interventi di efficientamento energetico.

Per quanto riguarda il piano delle assegnazioni, il Comune ha illustrato ieri una nuova tabella di marcia. Per via Galilei, dove i primi 12 alloggi sono già stati consegnati agli utenti, le nuove assegnazioni avverranno "indicativamente a partire da febbraio 2026". Stessa scadenza anche per via Callegherie, mentre in via Puccini gli interventi hanno riguardato lavorazioni di alloggi già abitati.

"Quello della casa è un tema centrale se vogliamo costruire nuove famiglie e soprattutto garantire una permanenza sul territorio e portare avanti una riqualificazione importante per la nostra città", commenta il sindaco Marco Panieri. "Siamo al 69% degli interventi e stiamo lavorando per rispettare il cronoprogramma che ci hanno imposto la Regione e il ministero – aggiunge Bertuzzi in riferimento al cantiere di via Callegherie –. E per il momento ci stiamo riuscendo. L’obiettivo è quello di arrivare a consegnare gli alloggi intorno ad aprile-maggio dell’anno prossimo".