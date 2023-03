Lavori non previsti Viale Andrea Costa, metà strada chiude la settimana di Pasqua

Settimana di passione, quella che domenica 9 aprile culminerà nel giorno di Pasqua, anche sul fronte della viabilità cittadina. E in particolare nell’area tra la stazione e il centro storico. A seguito di approfondimenti eseguiti durante i lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa, il Comune ha annunciato ieri che sarà necessario chiudere al traffico il tratto di strada che va dall’incrocio dei viali Carducci-De Amicis fino a quello con le vie Mentana-Aspromonte.

Lo stop, sempre secondo quanto ricostruito dal Municipio, permetterà infatti che le operazioni di asfaltatura previste possano essere preceduti dalla sistemazione strutturale del sedime sottostante. E il periodo scelto è appunto quello che va settimana da lunedì 3 a sabato 8 aprile, "considerando il cronoprogramma dei lavori e il minor traffico di bus scolastici per le vacanze di Pasqua", sottolineano ancora dal Comune.

"Questa operazione straordinaria si è resa indispensabile in quanto c’è la necessità di avere la garanzia di tenuta permanente del sedime a seguito dell’asfaltatura, per evitare che l’asfalto ceda, una volta steso – spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Dagli approfondimenti eseguiti nelle scorse settimane, è emerso che i lavori compiuti negli anni Sessanta sono risultati compromessi nel tempo. E il rischio è che l’intervento di asfaltatura programmato non tenga, e a breve si debba ricorre ad un nuovo successivo intervento".

Meglio prevenire che curare, dunque. Anche perché, a quanto pare, si tratta di un caso isolato. E che tra l’altro non appare destinato a provocare ritardi sulla tabella di marcia. "Non sono emersi problemi di questa natura negli altri tratti del viale che saranno interessati dalle opere nei prossimi mesi", riferiscono infatti sempre Panieri e Raffini, assicurando appunto che "questo intervento non previsto non comporterà ritardi nel completamento dei lavori, la cui conclusione è fissata agli inizi di maggio, in modo da essere pronto per il Gran premio di F1" del 21 di quel mese.

Per cercare di creare il minor disagio possibile alle attività economiche e ai residenti, la chiusura scatterà una volta terminata la pavimentazione, attualmente in corso, adiacente alla parte commerciale. Saranno percorribili le due corsie ciclo-pedonali laterali e verrà aperta al traffico temporaneamente, in un solo senso di marcia e solo per le auto e le moto, la corsia interna, attigua agli alberi e ai parcheggi, con questi ultimi che restano disponibili, in direzione da viale De Amicis verso via Mentana. Per attivare questo percorso per le auto e le moto verrà rimosso temporaneamente il tratto di marciapiede adiacente al semaforo, lato viale De Amicis. Nel suddetto percorso si potrà accedere solo da viale De Amicis e non svoltare invece da viale Carducci. Il traffico degli autobus verrà deviato su viale della Resistenza-via Di Vittorio in uscita e in entrata. L’intervento comporta un costo non previsto di circa 35mila euro.