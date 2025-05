Lavori notturni in via Selice

Lavori in notturna lungo via Selice. Le operazioni, a cura della società Heratech, andranno avanti dalle 22 alle 6 dei giorni di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 maggio, con conclusione alle 6 di giovedì 8.

Nel dettaglio, in via Selice (tra la rotatoria con Via della Resistenza e l’intersezione con Via del Lavoro) scatterà il divieto di transito veicolare nelle tre notti sopra indicate. Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Ravenna all’intersezione con Via del Lavoro. Da via del Lavoro, direzione obbligatoria a sinistra in corrispondenza dell’intersezione con via Selice. Via Poiano e via Treves strade senza uscita all’intersezione con via Selice.

Dalle suddette disposizioni sono esclusi i veicoli di forze dell’ordine; soccorso; residenti, aventi titolo e diretti/provenienti alle/dalle attività commerciali presenti nelle seguenti strade: tratto di Via Selice compreso tra rotatoria con via della Resistenza e via Galvani e via del Lavoro, via II Giugno e via XXV Aprile che potranno percorrere il tratto interessato dalle lavorazioni esclusivamente se consentito dalle opere in corso e per la porzione di strada necessaria ad arrivare alla destinazione. Il transito pedonale sarà sempre assicurato tramite percorsi protetti e segnalati.