Imola, al via lavori sugli argini del Santerno

Imola, 12 ottobre 2023 – Altri cinque milioni di euro per completare la messa in sicurezza fiume Santerno in aggiunta a quanto sino a oggi già realizzato in somma urgenza lungo tutta l’asta fluviale. È quanto emerso da un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi al Circondario per fare il punto sui lavori post-alluvione.

Il summit ha visto protagonisti i sindaci dell’ente di via Boccaccio e l’ufficio territoriale di Ravenna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Al momento, secondo quanto riferito dal Circondario, lungo il fiume Santerno sono in corso vari interventi per complessivi tre milioni di euro. In particolare, nel tratto arginato tra Sant’Agata sul Santerno a Mordano vanno avanti i lavori di gestione della vegetazione (sfalci, rimozione alberature cadute e accumuli legname, taglio vegetazione) al fine di garantire la sicurezza del fiume, con contestuale ripresa delle lesioni eventualmente riscontrate nei tratti con argine.

In tutto il tratto da Mordano a Castel del Rio è in corso di realizzazione un importante intervento di pulizia dell’alveo del fiume e delle confluenze con i rii minori che consentirà di garantire il regolare deflusso, attraverso la rimozione della vegetazione collassata a causa dell’alluvione del maggio scorso.

Nei rii minori affluenti al Santerno, in tutto il tratto da Mordano a Castel del Rio, in questi mesi (entro dicembre) verranno effettuati, secondo criteri di priorità da valle verso monte, interventi di rimozione delle piante cadute in alveo e del materiale flottante che impedisce il regolare deflusso delle acque, risagomatura dell’alveo e taglio della vegetazione riversa o in cattivo stato vegetativo lungo le sponde.

Si tratta complessivamente di interventi considerati di somma urgenza e urgenti che consentiranno anche di intervenire su situazioni puntuali riscontrate nei tratti di fiume sopra citati nel tentativo di ripristino delle condizioni a prima dell’alluvione.

A questi interventi si aggiunge l’importante lavoro nel comune di Imola, in località San Prospero, per riparare due varchi aperti dopo quanto accaduto a maggio in corrispondenza del terrapieno al fine di salvaguardare tutti gli abitanti della frazione cittadina nel caso di innalzamento dei livelli del fiume.

Nel complesso, sempre secondo i calcoli del Circondario, gli interventi sul Santerno nel territorio dell’Imolese in corso di realizzazione entro dicembre ammontano appunto a circa tre milioni di euro. Come già accennato all’inizio, il fiume, nel complesso, sarà oggetto di ulteriori interventi urgenti di completamento rispetto a quanto sino a oggi già realizzato in somma urgenza lungo tutta l’asta fluviale per un importo totale di circa cinque milioni di euro.

Soddisfatto degli interventi è il consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti, che rivendica i "diversi sopralluoghi svolti nei mesi scorsi lungo il corso del fiume Santerno, sollecitato dalle segnalazioni dei cittadini, segnalazioni che sono state prontamente comunicate alle autorità competenti. Nonostante la mancata risposta ufficiale ai miei atti ispettivi – aggiunge Marchetti – prendo atto che si stiano intraprendendo azioni per risolvere le problematiche evidenziate, sebbene le promesse da sole non siano sufficienti".

Detto questo, "continuerò a monitorare scrupolosamente l’adeguatezza e la tempestività degli interventi – avverte l’esponente del Carroccio –, assicurando che le risorse stanziate siano utilizzate efficacemente per la sicurezza della popolazione".