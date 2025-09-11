Lavori sul Lungofiume. Terra venduta all’asta

La terra portata via dal Santerno, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del parco Lungofiume, andrà al miglior offerente. Pubblicato infatti, sul sito del Comune, il bando di asta pubblica per la cessione di circa 160mila metri cubi di "materiale di scavo di tipo limo-argilloso" prelevato appunto dall’area oggetto in questo periodo di un vasto intervento di riqualificazione che andrà avanti anche nei prossimi mesi.

Il materiale deriva, come detto, dalle opere di sistemazione dell’area golenale del Santerno, nel tratto compreso tra il ponte Tosa e quello della Ferrovia, interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e alla tutela del territorio. Secondo quanto riferito ieri dal Comune, le offerte, che dovranno riguardare lotti di almeno 1.000 metri cubi, potranno essere presentate entro le ore 12 del 29 settembre ad Area Blu (via Lambertini, 6), anche tramite Pec all’indirizzo areablu@cert.areablu.com. L’apertura delle buste, sempre secondo le indicazioni arrivate dal Municipio, avverrà in seduta pubblica il 29 settembre alle 15, proprio nella sede di Area Blu. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando integrale sul sito della società in house del Comune.

"L’iniziativa rientra nel quadro delle procedure necessarie ad avviare i lavori, che si svolgeranno tra ottobre 2025 e maggio 2026", hanno spiegato ieri da piazza Matteotti. La terra fin qui rimossa dal Lungofiume, nell’ambito del cantiere avviato i nei mesi scorsi, è stata infatti destinata (non senza polemiche da parte dei residenti) al giardino Teresa Gullace, nel quartiere Campanella, per il riempimento della vecchia ‘buca’ al centro dell’area verde.

"Con questa scelta, finalmente si completa un percorso di gestione dei terreni di scavo, che attraverso il bando potranno essere messi a disposizione di tutti i privati che ne avranno necessità – commenta la vicesindaca e assessora con delega all’Ambiente, Elisa Spada, a proposito dell’asta pubblica –. È il tassello di un corposo piano che sta interessando il lungofiume, dal ponte Tosa al ponte Ferrovia, volto alla messa in sicurezza dell’area urbana a ridosso del fiume Santerno. Confermiamo – conclude Spada – che a inizio ottobre sarà realizzato un incontro pubblico, di cui presto saranno resi noti i dettagli, per la presentazione del progetto, sia dal punto di vista della sicurezza idraulica e sia dal punto di vista della rigenerazione del parco del lungofiume con le nuove alberature".