Lavori sul ponte di viale Dante: fate presto

I cittadini e le attività hanno già dimostrato in passato di saper affrontare i disagi. Ma soprattutto nella prima fase dei lavori basterà poco per bloccare completamente il traffico nelle ore di punta. Che si tratti di un cantiere con una gestione del traffico complessa lo ha ammesso lo stesso sindaco. E tutto questo senza contare che non si tratta degli unici disagi nel territorio:

il sistema della viabilità in Vallata è stato compromesso e servirà molto tempo prima che torni alla funzionalità di prima dell’alluvione. Fare presto e vigilare sul cantiere, per quello che è possibile fare per un Comune, sarà quindi fondamentale. Abbiamo visto altrove cantieri prolungarsi all’infinito e lavori bloccarsi per i motivi più disparati. Il piano B, ha spiegato l’amministrazione comunale è bloccare tutto – anche per permettere lo svolgimento degli eventi in autodromo - e riprendere più avanti. Speriamo di no, vorrebbe dire raddoppiare i disagi, la complessità, il traffico e le code e del resto con poche alternative: la bici, non così appetibile d’inverno, andrà condotta a mano sul passaggio pedonale previsto sul punte. In un momento in cui in autodromo si parla di mobilità sostenibile sarebbe quantomeno paradossale. La soluzione è soltanto una, fate presto.