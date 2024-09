Imola, lavori in via Lasie: cambia la viabilità. E a ottobre la strada sarà riasfaltata

Imola, 14 settembre 2024 – Disagi in vista per gli automobilisti che transiteranno, nei prossimi giorni, in zona industriale. La polizia locale ha infatti disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione stradale in via Lasie per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori da parte di Heratech. Le modifiche saranno in vigore da martedì 17 a venerdì 27 settembre, dalle 8 alle 17.30, esclusi sabati e festivi.

Nel dettaglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti: senso unico alternato di circolazione, con transito regolamentato da movieri in base allo stato di avanzamento dei lavori; restringimento della carreggiata in corrispondenza delle aree di cantiere.

"I lavori sono necessari per completare tutti gli interventi richiesti e necessari sui sottoservizi della strada – fanno sapere dal Comune –, in modo da procedere poi con la definitiva e completa riasfaltatura di tutta la strada, prevista nel mese di ottobre".

Nel frattempo, sempre a proposito di lavori pubblici, prosegue l’intervento di manutenzione straordinaria nel parcheggio a sbarre Ortomercato.

iste le operazioni sulla pavimentazione del primo piano, l’area rimarrà chiusa fino al termine dei lavori, previsti per la posa della nuova guaina, che sarà completata entro fine ottobre. L’intervento sta provocando molti disagi, in quanto si tratta di una delle aree di sosta a ridosso del centro storico più frequentate dagli automobilisti.

Il programma generale dei lavori, partiti un paio di mesi fa, era stato presentato dal Comune a inizio luglio.

Secondo il progetto, all’Ortomercato è previsto in particolare il rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del primo piano della struttura, alla quale si entra da viale Zappi, che già lo scorso anno era stata interessata da un paio di cantieri. Oltre che l’intero primo piano, questo nuovo intervento riguarda anche la rampa di accesso, una piccola zona al piano terra e alcuni punti del piano interrato ammalorati a causa delle infiltrazioni.

Nel dettaglio, il progetto prevede la rimozione delle attuali pavimentazioni, dei sottofondi e del sistema impermeabilizzante e il rifacimento con pavimentazione in cemento (salvo nella piccola porzione del piano terra dove per omogeneità con il resto del piano saranno riproposte le betonelle). La rampa sarà opportunamente resa ruvida per evitare scivolamenti in caso di gelate.