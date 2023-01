Lavori in viale Andrea Costa Imola, spariscono 14 parcheggi

Il tratto iniziale di via Aspromonte: qui saranno realizzati 14 posti auto a pagamento per compensare gli stalli tolti per i lavori

Imola, 18 gennaio 2023 – I lavori in viale Andrea Costa sono solo all’inizio. Ma gli effetti di uno dei cantieri più importanti dell’anno, destinato a riqualificare il tratto più vicino a Port’Appia dell’asse di collegamento tra la stazione e il centro storico, sono già evidenti. È arrivata, infatti, l’ordinanza attraverso la quale viene disposta l’istituzione, all’inizio di via Aspromonte, di tredici stalli adibiti alla sosta a pagamento delle auto e di un altro spazio destinato a carico e scarico merci. Per ora fino al 26 giugno, ma in futuro chissà.

Il motivo del provvedimento, nell’aria da qualche tempo, è presto detto: il cantiere occuperà nei prossimi mesi i parcheggi in questione, su viale Andrea Costa, che dunque vanno recuperati nella strada vicina. Si tratta di un provvedimento che non piacerà agli automobilisti. A differenza di viale Andrea Costa, in via Aspromonte la sosta era infatti gratuita. Ora, almeno fino alla fine dei lavori, le strisce all’inizio della strada si trasformeranno invece da bianche a blu.

Nel dettaglio, i parcheggi che vengono ‘sfrattati’ dal cantiere di via Andrea Costa sono i sei del tratto di strada compreso tra i civici 44 e 60 e i sette che vanno dal civico 26 al 38. Salta anche lo stallo riservato alla sosta dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci, corrispondenza dei civici 40 e 42.

Da qui la necessità di Comune e Area Blu di recuperare i 14 stalli nella vicina via Aspromonte: sei nel tratto compreso tra viale Andrea Costa e il civico 12; sette tra i civici 1 e 14; infine, poco distante, lo stallo per il carico e scarico merci.

Due notizie ulteriori. Quella buona: durante il periodo dei lavori, i primi trenta minuti di sosta sono gratuiti. E questo "al fine di attenuare eventuali disagi dovuti alla presenza del cantiere", si legge nell’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, Daniele Brighi. Quella cattiva: "Al termine del periodo di lavori, le disposizioni di regolamentazione della sosta di via Aspromonte potranno essere rese definitive con apposita ordinanza", recita sempre il provvedimento. Infine, va ricordato come negli stalli adibiti alla sosta a pagamento non valgano le autorizzazioni riservate ai residenti del centro storico, in quanto trattasi di "zona ad alta valenza commerciale", nella quale il periodo di sosta massimo consentito è di 120 minuti.

Il primo stralcio degli attesi lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa, dall’incrocio con i viali Carducci-De Amicis a quello con le vie Aspromonte-Mentana, riguarderà come ormai noto marciapiedi su entrambi i lati e la pista ciclopedonale sul versante est. Il termine dei lavori è previsto entro il 21 maggio, in modo da rendere viale Andrea Costa pronto per accogliere gli spettatori che arriveranno in treno ad assistere al Gran premio di Formula 1.

Tra i principali obiettivi del progetto c’è quello di migliorare gli spazi destinati a bici e pedoni prevedendo l’allontanamento e il drenaggio dell’acqua piovana. Nel lato est, il nuovo disegno delle aiuole che ne prevede l’allargamento è infatti accompagnato dalla sostituzione di tutti i cordoli esistenti, al momento molto danneggiati. Verranno messe a dimora specie di piante la cui fioritura avviene in diversi momenti dell’anno Anche la pista ciclopedonale sarà allargata e valorizzata dal cambio di pavimentazione. Sul lato ovest, invece, è previsto l’allargamento del marciapiede sul quale si affacciano abitazioni, uffici e attività commerciali.