Lavoro dignitoso, tavola rotonda alla Bim

Questa sera alle 21 alla Bim, tavola rotonda dal titolo ‘Il lavoro dignitoso: contrasto all’illegalità, l’equa retribuzione e pari opportunità’ con Francesca Coin, Simona Lembi, Sofia Nardacchione e Christian Fossi. Un incontro per riflettere sulle ‘nuove schiavitù’ e sul valore del lavoro come volano per il contrasto alla povertà, all’illegalità e alle discriminazioni. Il lavoro dignitoso è base per realizzazione e sicurezza psicologica delle persone e per la crescita economica dei territori. L’evento fa parte della rassegna ‘Senza distinzione alcuna 2023 - Percorsi di uguaglianza ed equità’.