Lavoro, l’impegno di Trama di Terre

Trama di Terre apre le porte della propria sede di via Aldrovandi, nel cuore del centro storico, per presentare il progetto Lei – Lavoro, empowerment e inclusione che promuove l’inserimento lavorativo delle donne e si rivolge in particolare a quante si trovano in condizione di vulnerabilità. Succederà mercoledì alle 17. "Sarà un’occasione per vivere insieme un momento di condivisione tra le beneficiarie del progetto e la comunità territoriale", spiegano le promotrici dell’iniziativa. Sono previsti giochi di comunità e a seguire un buffet e un concerto del coro di Trama.

"Il progetto Lei prevede accanto ai percorsi individuali per le donne che accedono al percorso anche percorsi di gruppo tramite il laboratorio ‘Competenze e orientamento’ - spiegano sempre da Trama di Terre – e per favorire la partecipazione delle beneficiarie con figli minori sono previsti supporti educativi".

Anche le aziende che aderiscono al progetto avranno momenti di formazione e potranno ricevere il logo Welcome – Working for refugee integration, se la donna in tirocinio ha lo status di rifugiata. L’Unhcr, l’Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, premia ogni anno le aziende che si sono distinte per aver favorito l’occupazione dei rifugiati attraverso il conferimento del logo Welcome – Working for refugee integration.

Il progetto Lei è finanziato da Intesa Sanpaolo Fondo di Beneficenza ed è gestito da Arca di Noè in collaborazione con Cooperativa Densa, associazione Trama di Terre, Forma.Azione srl, Nci – Nuovo Circondario imolese, Comune di Perugia e Associazione Informatici Senza Frontiere.