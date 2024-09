Lavoro senza sosta per ripulire la Conca Verde

A Fontanelice sono già partite le prime operazioni di pulizia generale alla piscina Conca Verde dopo i danni causati dal maltempo nei giorni scorsi. Già, perché uno dei luoghi simbolo della vallata del Santerno è stato sommerso da fango e detriti trascinati dalla forza dell’acqua. Una letale miscela che ha coperto le vasche natatorie ed è arrivata fino all’altezza della zona per i bambini e della sala macchine. Dalle prime stime, si parlerebbe di almeno 150mila euro di danneggiamenti all’impianto di proprietà comunale e gestito dal 2019 dalla società bolognese De Akker.

Sul posto sono al lavoro senza sosta i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Fontanelice, un’impresa inviata dal municipio e alcuni volontari: "Per portare via tutti i detriti tra cui tronchi, vegetazione abbattuta, recinzioni e pali divelti – spiega il sindaco Gabriele Meluzzi –. Ma anche per eliminare l’acqua dai locali tecnici tramite l’utilizzo di idrovore e per liberare le canalette di scolo della vasca". Si sta anche rimuovendo il fango dal bordo piscina per evitare che si rapprenda rendendo più ardua la pulizia. "Per quanto riguarda la vasca vedremo poi come procedere. Pare che l’accumulo interno di melma sia alto dai 30 ai 50 centimetri". Un’impresa tutt’altro che agevole: "I volontari del distaccamento dei vigili del fuoco del paese operano da ore senza tregua – conclude Meluzzi -. Il ringraziamento di tutta la nostra comunità va a loro e alle altre forze schierate in prima linea per ripristinare il prima possibile un sito che ha una valenza strategica negli equilibri e nei progetti futuri dell’abitato e dell’intera valle".