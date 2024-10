’Lavs Deo’, omaggio a Pio VII

Inaugura oggi, alle 17.30 nella Sala grande del museo diocesano di Imola nel palazzo Vescovile di Piazza Duomo, la mostra ‘Lavs Deo - Un paramento liturgico di Filippo Sorcinelli per Pio VII’. L’esposizione, che sarà poi visitabile fino al 17 novembre, aprirà i battenti in compagnia dello storico dell’arte Lorenzo Lorenzini con gli interventi del vescovo Giovanni Mosciatti e del vicesindaco Fabrizio Castellari.

Un omaggio al pontefice che fu a lungo arcivescovo della città e, anche dopo la sua incoronazione nella basilica di San Giorgio Maggiore a Venezia nel 1800, non volle abbandonare questa carica. Così Sorcinelli, con il suo atelier ‘Lavs - Laboratorio di Vesti Sacre’, ha voluto omaggiare questo papa con un apparato pontificale in quarta costituito da cinque vesti sacre ricalcando lo stile dei tessili liturgici tra XVIII e XIX secolo. A corollario della mostra, spazio alla rassegna musicale ‘Cose Celesti’ inserita nell’Emilia Romagna Festival. Tre concerti d’organo con artisti noti e con protagonista il prezioso e raro strumento a tasti di Carlo Traeri del 1671, costruito per la Chiesa della Beata Vergine Addolorata della Pianta, da decenni conservato nel museo diocesano. Il 16 e 30 ottobre ci saranno i primi due appuntamenti, durante i quali la voce dell’organo si intersecherà con quella umana per poter ascoltare tutte le possibilità timbriche che un tale strumento consente, mentre il 13 novembre l’atto finale solo per organo. Ogni serata sarà introdotta da Sorcinelli che racconterà il programma e i musicisti e proporrà, in abbinamento, una sua fragranza.

Mattia Grandi