‘L’avventura del Calderaro’ nella sede del Cidra

Questa sera alle 21 nella sede del Cidra (via Fratelli Bandiera ,23 – Imola) presentazione del libro ‘L’avventura del Calderaro - I fantasmi di quota 568’. Sandra Zanardi, presidente di Università Aperta, ne parla con gli autori del libro Rinaldo Falcioni e Nazareno Storani. L’evento sarà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina di Università Aperta. Fra le ferite mai rimarginate della Seconda guerra mondiale c’è il rudere della chiesa di San Martino di Monte Calderaro. Appassionati di storia militare hanno dato vita allo sgombero dei detriti per mettere in luce la struttura originaria.