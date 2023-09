L’avvocata Morara trionfa al campionato italiano forense

Marica Morara pigliatutto alla 38esima edizione del Campionato Italiano Forense che si è svolto nei giorni scorsi a Montecatini Terme. "Era la mia quinta partecipazione – racconta la legale imolese con studio in via Appia -. Porto a casa due titoli italiani assoluti, nella prova di cronoscalata e nella gara in linea, che si sommano ai sette allori conquistati nelle precedenti edizioni a cui ho preso parte". Una bella iniziativa quella organizzata dall’Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti, realtà attiva da tempo in tutta Italia con importanti iniziative in tema di sicurezza stradale. La competizione ha visto al via un’ottantina di partecipanti tra i professionisti dell’avvocatura provenienti da tutta Italia, isole comprese. "Nella cronoscalata, con arrivo a Montecatini Alta, mi sono classificata prima assoluta tra le donne con il tempo di 13’46" staccando di due minuti e mezzo la seconda classificata – continua la Morara -. Percorso vallonato di 56 chilometri, invece, per la tappa in linea che ho vinto con un grande margine di distacco sulle inseguitrici ad una media di quasi 38 kmh". Tra gli uomini affermazioni assolute di Santino Stavola (cronoscalata) e Renato D’Ambrosio (gara in linea). L’Ordine degli Avvocati di Bologna si è piazzato al secondo posto nella speciale classifica a squadre dietro ai colleghi di Lecce.

Mattia Grandi