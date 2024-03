L’avvocata racconta il suo lavoro e porta la sua testimonianza personale

Il 13 febbraio abbiamo incontrato l’avvocata Michela Mazza, nella nostra classe 2ªA della scuola secondaria Sante Zennaro. Le abbiamo posto delle domande, per esempio quanto tempo si deve studiare per diventare avvocato. "Adesso bisogna studiare 5 anni, ma ai suoi tempi era necessario solo 3 anni", ci ha detto Mazza. Poi, abbiamo chiesto se fosse un lavoro difficile. "É come un qualsiasi lavoro, in cui ci sono momenti più e meno complicati", ci ha detto. Dopo averci dato delle risposte, ha iniziato a farci un discorso sui temi del bullismo, cyberbullismo e ci ha raccontato delle sue testimonianze. Ci ha comunicato l’episodio di bullismo, avvenuto nella classe di suo figlio: una ragazza aveva litigato con un ragazzo e quindi lui con dei suoi amici, dallo zaino della ragazza, hanno rubato 70 euro. Per finire ci ha mostrato i numeri di emergenza da usare in caso di bisogno, come il 113 (polizia di Stato), 112 (carabinieri), 115 (pompieri), 1522 (numero per vittime di stalking o violenza di genere) e il 118 (ambulanza).

Alunni della 2ªA