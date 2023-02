L’azienda Merlotta premiata per la valorizzazione del territorio

L’azienda vitivinicola Merlotta si è aggiudicata il riconoscimento di cantina impegnata nella valorizzazione del territorio. Un tributo ricevuto nei giorni scorsi nella splendida cornice di Villa Renoir, a Legnano, nel corso del galà degli ‘Italy Food Awards’. Una carrellata di eccellenze nazionali, in rappresentanza di oltre dieci categorie merceologiche, per un evento patrocinato dal ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Un appuntamento a cui ha preso parte in collegamento video anche il ministro Francesco Lollobrigida. Le realtà premiate avranno ora le porte spalancate per far conoscere i propri prodotti al settore Horeca composto da chef, ristoratori e buyer. Senza dimenticare la possibilità di utilizzare lo spazio gestito dall’associazione Italy Food Awards all’interno dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano per show cooking e degustazioni. Nella foto, Fabio Minzolini.