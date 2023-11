Le angeliche visioni di Viani al Diocesano

Le ‘Angeliche Visioni’ di Domenico Maria Viani di scena al Museo Diocesano di Imola fino al 14 gennaio.

Tutto pronto per la piccola esposizione del pittore felsineo, scomparso nel 1711 a soli 43 anni, che nel 1697 fu chiamato in città dai padri Serviti per realizzare tre opere da porre in chiesa di cui un paio ancora visibili.

Negli spazi del polo museale del palazzo vescovile,

invece, riflettori puntati sulle due tele il ‘Battesimo di Cristo’, proveniente dalla chiesa di San Martino di Mazzolano e da tempo parte integrante della collezione imolese, e la ‘Morte di San Francesco Saverio in prestito da una collezione privata bolognese.