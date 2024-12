Le aperture degli sportelli e dei pediatri

Nelle giornate di martedì 24 e del 31 dicembre gli Sportelli unici distrettuali (Cup e Anagrafe assistiti di ogni sede), l’Ufficio accettazione ricoveri dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, l’Urp e il Punto unico di accesso dell’accoglienza della Casa della comunità di Imola (viale Amendola, 8) resteranno aperti solo al mattino. Lo fa sapere l’Ausl, aggiungendo che nella sola giornata del 31 dicembre, l’incontro ‘La Tana delle mamme’, che si tiene ogni martedì mattina dalle 10 al consultorio familiare, sarà sospeso.

In compenso, nei giorni festivi e prefestivi scattano, come annunciato, le aperture straordinarie dei pediatri di libera scelta. Oggi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 attivo l’ambulatorio di via Mazzini, 33 (dottoressa Cavallazzi). Martedì 24 dalle 14 alle 18 disponibile la dottoressa Perrone alla Casa della comunità di Medicina (via Saffi, 1). Giovedì 26 dalle 9 alle 13 la dottoressa Calamelli alla Casa della comunità di Castel San Pietro (viale Oriani, 1) e dalle 14 alle 18 la dottoressa Perrone alla Casa della comunità di Medicina.