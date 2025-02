Le ‘Arche della cultura’ . Si allungano i tempi per il ritorno in centro : "Serve area adeguata"

Si annunciano lunghi i tempi per il ritorno in centro storico delle ‘Arche della cultura’. Punto di riferimento per tanti imolesi appassionati di libri, le storiche bancarelle sotto il portico di palazzo Sersanti sono state rimosse nei mesi scorsi d’intesa tra Comune e Soprintendenza. E per vederle di nuovo in un altro punto del cuore cittadino servirà ancora chissà quanto tempo.

"Sono state effettuate più di una ricognizione, ad esempio la galleria adiacente alla piazzetta del Tempo libero – spiega la vicesindaca Elisa Spada rispondendo a un’interrogazione scritta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia –. Ma considerato che non sono ancora terminati i lavori su via Appia, con la conseguente riapertura della connessione sulla piazzetta medesima e in attesa di una migliore riqualificazione dell’area legata alla concessione degli spazi ex bar Colonne, si è dovuto rinunciare, nel breve periodo, alla collocazione delle citate ‘Arche’ in centro storico". E adesso, dunque, che succede? "In attesa di ricollocarle in un’area adeguata, si è provveduto allo stoccaggio delle medesime da parte di Area Blu in uno spazio indisturbato", riferisce sempre la vicesindaca.

"Le ‘Arche della cultura’ erano presenti sotto il portico del palazzo Sersanti da decenni, quasi da esserne una parte integrante, e rappresentavano anche un punto di incontro e di discussione tra gli imolesi che amano la lettura – ricorda Carapia –. Poi all’improvviso l’amministrazione fa sapere che devono essere rimosse perché alterano il disegno architettonico dell’antico palazzo e turbano lo svolgimento delle attività commerciali in essere".

Il problema "è nato simultaneamente all’apertura di ristorante che è in gran parte di Max Mascia – ricostruisce l’esponente di opposizione –. All’apertura del locale sono state rimosse le ‘Arche della cultura’ e sono comparsi tavolini e sgabelli di ferro".

La conservazione delle bancarelle, poi, "ci preoccupa non poco – conclude Carapia – perché vien di pensare a magazzini in cui, come già successo in passato, si passa dall’oblio alla sparizione. Chiediamo che le ‘Arche della cultura’ vengano ricollocate dove la gente le ha sempre viste, cioè nel loro punto più naturale sulla piazza principale della città quasi a simbolo di una reale cultura. Invitiamo il sindaco Panieri a rendersi garante che i cittadini imolesi abbiano tutti lo stesso trattamento: amico o non amici".