"Le auto passano troppo vicine"

Imola è una città con delle ottime piste ciclabili, certo, ma alcune in posizioni non proprio ottimali per la sicurezza. È il pensiero di Henrieta Pavleyan, che non manca di esprimere le sue preoccupazioni circa quelle strade accanto a zone trafficate di mezzi automobilistici.

"Ho iniziato a guidare qui da poco perché sono a Imola da non molto tempo - racconta -, ciononostante ci sono posti dove ho un po’ difficoltà. Proprio accanto alla pista ciclabile infatti passano delle macchine (il riferimento è probabilmente a corsie ciclabili, ndr). Questo non mi fa sentire molto al sicuro da pericoli e incidenti", conclude.

(interviste a cura di Francesca Pradelli)