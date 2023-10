Le aziende del futuro. Coworking Imola Lago. Così gli imprenditori condividono gli spazi

Un ambiente creativo e collaborativo dove professionalità, talenti ed idee si uniscono per favorire la produttività.

Ha inaugurato qualche giorno fa lo spazio ‘Coworking Imola Lago’ al civico 10 di via Ugo La Malfa, a due passi dal casello autostradale.

E se nelle grandi città l’idea di condividere gli ambienti di lavoro per ottimizzare risorse e mettere in rete varie professionalità è ormai una prassi consolidata, sulle rive del Santerno si tratta, a tutti gli effetti, di un’operazione quasi inedita.

"Ci siamo accorti, nel processo di gestione delle unità immobiliari del centro Imola Lago, che la richiesta di uffici già strutturati non riusciva a soddisfare le piccole realtà – racconta Luana Sabbatani, responsabile del coworking –. Ma anche quelle delle grandi aziende, magari estere, con qualche addetto dislocato in zona".

E allora il via libera alla realizzazione di ambienti stimolanti, di varie metrature e tipologie, per agevolare creatività, talento e idee.

Il quartier generale di professionisti pronti a confrontarsi con il tessuto imprenditoriale del territorio: "Utenze diverse con esigenze più flessibili – continua –. I nostri contratti sono di breve durata, non dico giornalieri ma quasi, e così intercettiamo il gradimento di chi non ha la possibilità di comprare o prendere in affitto un ufficio".

La struttura si trova al primo piano dello stabile vetrato, con vista sul laghetto artificiale che dà il benvenuto ai visitatori in arrivo dall’autostrada, per una superficie di 300 metri quadrati.

Sale meeting multimediali climatizzate e con wifi ultra veloce e stanze per riunioni, area corsi, scrivanie in spazi condivisi, uffici privati, saletta break per rilassarsi e socializzare con gli altri fruitori: "I primi co-worker sono già al lavoro e ci siamo accorti che la convivenza alimenta davvero la volontà di fare network – svela la Sabbatani –. E’ una sorta di passaparola, ma più forte. Diventa naturale appoggiarsi l’uno con l’altro. Un metodo che nelle grandi città funziona a meraviglia ma noi puntiamo forte su Imola".

La soluzione ideale per start-up, liberi professionisti, piccole imprese ed associazioni accumunati dall’approccio innovativo al proprio settore di riferimento. Il tutto incastonato in un centro direzionale che già conta un’ampia dotazione di parcheggi, due ristoranti, una palestra con centro estetico, tre campi da padel e una scuola d’inglese.

"Una location innovativa, curata e con tanti servizi che mancava nel nostro territorio – ha detto l’assessore alle attività produttive di Imola, Pierangelo Raffini presente al taglio del nastro insieme alla direttrice di Cna, Ornella Bova –. Uno spazio flessibile e un appoggio prezioso per chi fa impresa".