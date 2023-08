Le biblioteche chiudono e vanno in ferie

Arriva la consueta pausa estiva per le biblioteche comunali. Da domani iniziano le ferie per la biblioteca di Osteria Grande, dal 14 per quella di Castel San Pietro. Entrambe riapriranno il 22 agosto. Rimangono pochi giorni di tempo per scegliere nel vasto e aggiornato catalogo delle due biblioteche le letture da portare in vacanza o da gustare a casa in relax. Nelle bacheche delle novità si possono trovare idee per ragazzi, giovani e adulti. Inoltre sono a disposizione numerose guide turistiche e riviste di viaggi. Molto apprezzati in questo periodo anche gli audiolibri, utili, ad esempio, per lunghi viaggi in treno, in auto o in aereo: in biblioteca ne sono disponibili oltre 300.