Le Cantine Sgarzi compiono 90 anni e rivivono le tradizioni della vendemmia

Oltre 120 persone, fra cui tante famiglie con bambini, hanno potuto rivivere l’esperienza della vendemmia di una volta nelle vigne di Cantine Sgarzi Luigi in via Bernarda 1650 a Castel San Pietro Terme. In apertura dell’evento, il sindaco Fausto Tinti ha rivolto ai titolari della cantina gli auguri dell’Amministrazione comunale per i 90 anni di attività, complimentandosi per la bella iniziativa che valorizza una tradizione tipica del territorio. I partecipanti all’iniziativa di domenica 24 settembre, accompagnati dai vignaioli, hanno fatto la raccolta manuale dell’uva nei vigneti e, una volta riempiti i cassoni (i moderni tini), l’hanno pigiata a piedi nudi, a ritmo di musica. Al termine, l’aperitivo.