’Le Case della scienza’ in vetrina. Laboratori, incontri e arti circensi. Il sapere diventa uno spettacolo

Incontri, laboratori didattici e attività ludiche nel cuore della città. Al via venerdì 4 aprile la diciassettesima edizione del festival ‘Le Case della scienza’, rassegna che mette al centro l’importanza della cultura scientifica e tecnologica con un programma di iniziative tematico per sensibilizzare tutti, giovani e non.

‘Le Case della Scienza’, evento sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dal Gruppo Hera, è organizzato dal Comune e ha ottenuto il patrocinio della Regione e della Città metropolitana. La rassegna, che si concluderà domenica 13 aprile, si svolgerà intorno al tema ‘H2O’. Il filo conduttore di quest’anno sarà infatti l’acqua.

Il festival presenterà due approcci diversi al tema, in due momenti speciali del calendario. Alla divulgazione scientifica si affiancherà lo spettacolo dell’arte circense, un modo per vedere la scienza in azione, per far nascere curiosità e interrogativi riguardo la fisica che governa i giochi d’acqua e le evoluzioni proposte.

Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore, sarà sabato 12 aprile, alle 11, nel salone di palazzo Sersanti. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione: attivita.culturali@comune.imola.bo.it, 0542 602300.

Domenica 13 aprile dalle 15 in piazza Matteotti la città accoglierà una tappa di ‘ARTinCIRCO in tour’, il celebre festival di circo contemporaneo che avvicina il pubblico allo spettacolo dal vivo e alla poeticità dell’azione teatrale, musicale e circense. Il festival sarà inoltre arricchito da una variegata offerta di laboratori didattici pensati per scolaresche di ogni ordine e grado. Il calendario completo degli eventi è disponibile online.

"Un programma ricco – sintetizza l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – che offre molteplici spunti di approfondimento".