Le castagne aspettano la pioggia. Monti: "Le piante sono cariche"

Imola, 17 agosto 2025 – Manca poco più di un mese all’inizio dell’autunno ma è proprio in queste settimane d’agosto, tra temperature elevate e sole cocente, che il comparto castanicolo della collina comincia a delineare le previsioni della produttività stagionale. E le premesse, a quanto pare, sono buone: "C’è fiducia ma è necessaria qualche pioggia entro la fine del mese – spiega Giuliano Monti, presidente del Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio –. Le piante sono cariche di ricci sani. Frutti davvero belli anche dal punto di vista estetico. Luglio, periodo nel quale la castagna prende forma, ha riservato una buona alternanza di condizioni meteo tra caldo e piovaschi". L’afa di questi giorni, però, rischia di creare qualche grattacapo di troppo al settore dopo un’estate complessivamente positiva secondo l’esperienza dei marronai alidosiani: "In alcuni castagneti in pendenza, con esposizione continua ai raggi solari, si sono toccate temperature bollenti – continua –. Di questo passo, gli alberi potrebbero lasciare andare le foglie. E’ importantissima, quindi, una rapida inversione delle tendenze con l’arrivo delle agognate piogge".

Con un occhio rivolto al cielo, nella speranza di qualche nuvola ma scongiurando grandinate e altri fenomeni estremi, anche lo spettro dei parassiti fa meno paura: "La vespa cinese sembra quasi scomparsa anche se sappiamo bene che, arrivata da queste parti una decina d’anni fa, non se ne andrà mai veramente – continua –. I suoi effetti però appaiono, ad oggi, piuttosto blandi sui frutti". Una bella notizia dopo diverse stagioni di patemi e preoccupazioni. Senza dimenticare l’onda di devastazione causata dalle alluvioni del 2023 e 2024 che hanno distrutto tanti ettari di terreno andati in malora a causa di frane e smottamenti. Poi c’è l’annoso capitolo della ricostruzione della viabilità locale che procede a singhiozzo.

È di qualche giorno fa, a tal proposito, la notizia di un bando del Gal Appennino Bolognese di quasi un milione di euro per la miglioria delle strade rurali vicinali ad uso pubblico e privato. Sul fronte previsionale del mercato dei marroni, invece, il sentore riserva note ben più liete: "I Marroni Igp di Castel del Rio sono sempre molto richiesti e apprezzati dai consumatori – conclude Monti –. Visti gli alti quantitativi di ricci presenti sulle piante, è facile ipotizzare la raccolta di frutti di pezzatura non troppo grossa ma qualitativamente ottimi. Prodotti curati, dolci e con una buona facilità di sbucciatura".