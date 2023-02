Il Movimento 5 Stelle organizza per domani dalle 9.30 alle 12.30 in piazza XX Settembre un banchetto per promuovere le comunità energetiche sul territorio. A parlare del nuovo modo di produrre e consumare energia, che in regione sta diventando realtà grazie ad una legge regionale approvata a maggio 2022, ci saranno al banchetto Silvia Piccinini (capogruppo regionale M5S e relatrice del progetto di legge regionale sulle Cer) e Pietro Latronico (consigliere comunale M5S). "Proprio qualche settimana fa – spiega Piccinini -, la Regione ha pubblicato il bando che mette a disposizione 2 milioni che andranno a coprire quasi interamente tutte le azioni preliminari legate alla fase di avvio delle Cer".