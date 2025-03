Le donne conquistano il circuito. Un 8 marzo fra pista e convegni: "Noi, al lavoro per l’inclusione"

Giri di pista e corsi di guida sicura al mattino; ma anche tanto spazio dedicato alla formazione e soprattutto un convegno pomeridiano con quasi 400 partecipanti e. Sono gli ingredienti che ieri in Autodromo hanno caratterizzato la terza edizione di ‘Wow Women Motor’, evento promosso da Comune e circuito in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Con il patrocinio di partner istituzionali come il consorzio Muner – Motorvehicle University of Emilia Romagna, che unisce sotto il suo ombrello i quattro atenei dell’Emilia-Romagna, Città dei motori Anci, Regione e Motor Valley, l’iniziativa ha offerto contenuti e approfondimenti sul mondo dell’autodeterminazione femminile e delle materie scientifiche.

In mattinata, in sala stampa, formazione per i ragazzi delle superiori, che hanno potuto riflettere insieme agli esperti sui pregiudizi e sulle possibilità che hanno le nuove generazioni di cambiare il paradigma della parità di genere. Nel frattempo, al museo Checco Costa, gli studenti universitari hanno invece partecipato a un momento di approfondimento con alcune figure femminili di spicco del mondo Ferrari, che hanno portato la loro esperienza sulla carriera nel mondo dell’automotive. Grande attività anche sul tracciato, con giri di pista e prove di guida sicura.

Al pomeriggio, invece, spazio all’ormai consueto convegno dedicato al mondo dell’automotive, moderato da Carolina Tedeschi. Tra gli argomenti trattati: le donne protagoniste nelle aziende e le figure femminili capaci di ispirare passione e innovazione, fino alla consegna dei premi ‘Woman in wow’ a Nadia Padovani Gresini e a Barbara Dall’Osso, ingegnera di Con.Ami che si è distinta "per l’impegno e la professionalità" al servizio del Consorzio e del circuito.

A completare il quadro, la mostra fotografica (visitabile fino a domani) ‘Donne e motori? Gioie e basta’, nella ‘Galleria dei campioni’ dell’Autodromo, al piano terra, tra Carburo e IF. Sempre nei locali al piano terra spazio alle prove dei simulatori e un tour dell’Enzo e Dino Ferrari, entrambi con un prezzo speciale per le donne.

"Grazie a tutti quelli che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’evento e siamo davvero felici per l’energia e la passione trasmesse anche quest’anno da Wow Women Motor – commenta l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi –. Il nostro progetto punta a inclusione, innovazione e valorizzazione delle capacità, senza distinzione di genere. L’obiettivo è ispirare e motivare i giovani verso un mondo professionale più giusto e inclusivo, valorizzando il lavoro di squadra e generando nuovi stimoli e progetti".