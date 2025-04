Le eccellenze della storia pronte a svelarsi

È dedicato alla scoperta delle eccellenze storiche e culturali della città l’appuntamento di mercoledì 9 alle 21, nella sala Fondazione Gottarelli (via Caterina Sforza, 13). ‘Dove abitavano gli imolesi illustri’ è il titolo dell’iniziativa a cura di Liliana Vivoli (ingresso libero). "Sarà un’occasione per condividere idee, conoscere ed esplorare in modo originale i luoghi, immergersi nella storia, nell’arte e nelle bellezze architettoniche e valorizzare il territorio ricco di storia, arte e fascino – spiegano i promotori dell’incontro –. Quasi sempre, andando di fretta, oltrepassiamo vecchi portoni ignari di chi li ha varcati in passato, guardiamo di sfuggita finestre senza chiederci chi vi si è affacciato un tempo. Proviamo allora a guardarci attorno con occhi più attenti: dai palazzi nobili (Macchirelli, Casoni, Monsignani ecc.) alle case più modeste, ogni luogo ha qualcosa da raccontarci sulle persone che in passato ci hanno vissuto la loro vita quotidiana, che vi hanno lasciato una traccia di sé".