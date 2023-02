Giovedì al Centro civico di Osteria Grande in via Broccoli 41, alle 20.30 quinto e ultimo incontro del ciclo ‘Genitori e figli: istruzioni per l’uso’ organizzato dal Comune in collaborazione con Solco Civitas e Solco Prossimo, rivolto ai genitori di bambini da 0 a 10 anni. La pedagogista Alessia Piserchia di Solco Prossimo parlerà sul tema ‘Comprendere le emozioni dei bambini per poter essere efficaci nella comunicazione e nella relazione. Autonomie dei bambini: quali sono gli step evolutivi? Quali comportamenti aiutano a costruire una sana autostima e fiducia nelle proprie capacità?”.

Per informazioni, ufficio Solidarietà e Politiche Giovanili del Comune di Castel San Pietro, 051 6954198, [email protected] sito www.cspietro.it e pagina Facebook www.facebook.comcspietro