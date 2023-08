Le ferite dell’alluvione Il comitato non si ferma Scatta la raccolta fondi per riaprire la Casolana

di Mattia Grandi

Videoappello virale, petizione da oltre 57mila sottoscrizioni, costituzione del Comitato SP33 Fontanelice e adesso anche una raccolta fondi. L’ultima novità dell’attivo gruppo di cittadini di Fontanelice, schierati in prima linea per la riapertura di quell’arteria di collina che collega la provincia di Bologna con quella di Ravenna dopo i danni causati da alluvione e frane, è il lancio di una campagna di supporto sulla piattaforma GoFundMe. "Dopo le tantissime dimostrazioni di affetto e sostegno abbiamo deciso di far partire questa raccolta fondi – spiega Stefano Colli, portavoce del neonato comitato –. L’obiettivo? Raccogliere denaro da utilizzare per progetti, condivisi con il municipio di Fontanelice, per mettere in sicurezza e sistemare le strade della zona". Già, è cosa nota la condizione di assoluta emergenza del mosaico viabile della vallata del Santerno tenuto in scacco dagli smottamenti di terra dalla scorsa primavera: "La volontà è quella di garantire un transito sicuro e affidabile per famiglie, lavoratori, turisti e aziende in proiezione dell’inverno che è alle porte – continua il giovane protagonista del filmato che ha fatto il giro d’Italia –. Ma i fondi raccolti serviranno al nostro comitato anche per sostenere iniziative e organizzare eventi di promozione, come la raccolta di firme".

Con una direttrice chiara. "Cercare di unire gli intenti con altre associazioni e realtà nate dopo la calamità naturale", chiosa Colli.

Nei giorni scorsi, sempre a Fontanelice, ha preso il via l’attività del sodalizio spontaneo per la difesa e salvaguardia idrogeologica del territorio a monte di via dei Platani e parte di via Montanara Levante. Abitanti preoccupati per le criticità che insistono sulle due strade dove, nei mesi scorsi, sono state evacuate una quarantina di famiglie di residenti (118 persone sui 311 sfollati totali del paese, ndr).

Ma quando si parla di SP33 ‘Casolana’ l’attualità fa rima con la data dell’inizio dei cantieri per la realizzazione del temporaneo bypass d’emergenza. Una soluzione per ridare dignità, e vita, alla provinciale. I lavori dovrebbero partire all’inizio della prossima settimana, in leggero ritardo rispetto alle prime indicazioni. Difficile, infatti, reperire ditte, uomini e mezzi da mettere in azione nel cuore di agosto. Un intervento dal costo totale di 100mila euro, 70mila stanziati dalla Città Metropolitana e 30mila dal municipio, che dovrebbe terminare entro la fine di settembre. Il bypass, simile a quello realizzato sulla SP21 nei pressi di Giugnola, sarà largo circa sei metri e a due corsie. Un nastro da circa 200 metri di lunghezza che partirà a valle della prima frana per salire lungo il pendio. Il tracciato, poi, si collegherà al percorso esistente della provinciale dopo aver superato i fronti più critici. Il ripristino si completerà con la rimozione diretta degli accumuli di terra caduti in alcuni punti più a monte e la successiva pulizia della carreggiata.