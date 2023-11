Le feste si avvicinano . Tornano i fuochi d’artificio per il Capodanno alla Rocca. In centro l’albero e le luminarie

di Enrico Agnessi

Tornano, dopo tre anni di assenza, i fuochi d’artificio alla Rocca sforzesca nella notte di San Silvestro. L’ultima edizione del tradizionale show pirotecnico, che illumina il monumento simbolo della città nel passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo, risale infatti al 2019. Poi è arrivata la pandemia, che ha costretto il Comune ad annullare le edizioni 2020 e 2021 di un appuntamento particolarmente sentito dagli imolesi. E che consente alle famiglie di godere di uno spettacolo bello e per di più gratuito. Lo scorso anno, infine, guerra in Ucraina e crisi energetica avevano convinto il Municipio a rimandare ancora una volta il ritorno dello show.

"Non potevamo certo tenere i fuochi d’artificio mentre spegnevamo le luminarie prima del tempo", ricorda l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, rievocando quanto accadeva un anno fa. Nel 2022, infatti, visti i rincari energetici, la Giunta optò per un orario di accensione giornaliera ridotto delle luci natalizie in centro storico, che tra l’altro si spensero già al 1° gennaio. Quest’anno invece si torna all’antico: accensione regolare di luci e albero (la cui installazione è cominciata giusto ieri mattina) dal 2 dicembre al 7 gennaio. Insomma, considerando anche i fuochi alla Rocca sforzesca, un ritorno alla normalità che, compatibilmente con il periodo storico tutt’altro che sereno a livello globale, farà piacere agli imolesi. E che si spera dia una mano a un settore, quello del commercio in centro storico, particolarmente sofferente.

"Quello dei fuochi alla Rocca sarà un grande ritorno, con oltre venti minuti di musica e spettacolo – prosegue l’assessore Gambi –. Un bel modo per ritrovarsi insieme, arricchendo un’offerta culturale molto importante che animerà i teatri comunali e le piazze del centro storico. Anche l’accensione delle luminarie per un periodo di tempo più lungo credo sia particolarmente gradita. E chiediamo ai commercianti di sostenerla. È giusto che ognuno faccia la propria parte per rendere ancora più attrattivo il cuore della città".

Mentre in via Appia sono tornate ieri le parole di Ayrton Senna che accoglieranno i visitatori del centro storico durante tutte le festività, al centro di piazza Matteotti è spuntato in mattinata anche l’albero di Natale. Un abete rosso che, come negli ultimi due anni, anche in questa occasione è stato donato dal Comune di Folgaria, che ha accolto la richiesta in tal senso arrivata dal Municipio di Imola. Si tratta sempre di un albero vero, non artificiale, che proviene da un bosco trentino nel quale viene rispettato un preciso piano di forestazione.

"Imola si prepara al Natale, anche in questo anno difficile, con l’albero che arriva dalla foresta sostenibile Pefc di Folgaria, in Trentino, che garantisce la continuità ambientale – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. Sarà simbolo di speranza e pace".

L’albero ha sostanzialmente le stesse dimensioni di quello dello scorso anno, ovvero è alto più o meno 13 metri e mezzo. Sarà addobbato con oltre 160 stringhe di led da cinque metri ciascuna, per complessivi 8.150 led (consumo 586 watt). A tutto questo si aggiungeranno, come l’anno scorso, quasi 300 palle di Natale colorate di rosso e oro. Come già accennato, le luci dell’albero saranno accese nel pomeriggio di sabato 2 dicembre nel corso della consueta cerimonia alla quale parteciperanno istituzioni civili e religiose e i rappresentanti delle varie associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato.