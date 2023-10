Le foto del territorio di Enrico Pasquali a Castel Guelfo in mostra in tre luoghi

Immagini scattate nella chiave del realismo per raccontare la vita nelle campagne, il lavoro agricolo e operaio. A cento anni dalla nascita del fotografo Enrico Pasquali (foto) – nato a Castel Guelfo il 4 settembre 1923 e morto nel 2004 – il Comune di Castel Guelfo promuove una mostra che raccoglie immagini, molte inedite, scattate nella sua terra d’origine. La mostra vede la collaborazione dei Comuni di Medicina e Imola, del Consorzio Cer, della Cineteca di Bologna, del settimanale ‘Sabato sera’ e dell’Arci Castel Guelfo. La mostra ’Uno sguardo sulla sua terra’ sarà inaugurata domani a Palazzo Malvezzi Hercolani (via Gramsci, 10 - tutti i giorni dalle 10 alle 12 fino al 25 novembre). Altre due le sedi. Alla biblioteca (via Gramsci, 22) ‘Il Canale Emiliano Romagnolo nello sguardo di Enrico Pasquali’, (lunedì-giovedì 15 - 19; venerdì e sabato 10 -12). Al circolo ArciCaffetteria Settecento (viale 2 Giugno 6A) ‘Le lotte per il lavoro’ negli orari di apertura (chiuso lunedì). Visite guidate con ritrovo a palazzo Malvezzi Hercolani: venerdì 20 ore 20-22, e domenica 29, ore 10-12. Prenotazioni 0452 53460.