Le giornate di Caterina Fra arcieri e conferenze la Signora di Imola rivivrà nella Rocca

Conferenze, cortei storici, visite guidate e laboratori. È in programma dal 28 aprile al 1° maggio la terza edizione della manifestazione ‘Le giornate di Caterina’, promossa dall’associazione Imola Experience e organizzata in collaborazione con i musei civici e grazie alla partecipazione attiva di oltre 20 realtà del territorio imolese e non solo. Un ricco calendario con 22 iniziative (info e prenotazioni sul sito dei musei civici) incentrate sulla figura del personaggio storico di Caterina Sforza, Signora della città di Imola dal 1477 al 1499. Oltre 200 volontari si attiveranno per regalare a Imola e ai suoi visitatori un’emozione unica.

"La manifestazione è il risultato di una sinergia organizzativa e culturale tra il Comune, i musei civici e le numerose associazioni che – sottolinea Matteo Bacci, presidente Imola Experience – si sono rese disponibili a creare visite guidate, rievocazioni storiche, incontri letterari, laboratori didattici e degustazioni".

Soddisfatti anche Giacomo Gambi e Lisa Laffi, rispettivamente assessore alla Cultura e consigliera comunale delegata. "Dall’approfondimento culturale sulla figura storica di Caterina, arricchitasi nei secoli con leggende e suggestioni, alle visite culturali ed architettoniche sulla città a cavallo tra 1400 e 1500 passando per rievocazioni storiche e laboratori per i più piccoli queste giornate – spiegano i due amministratori – costituiscono un evento collettivo, realizzato grazie alla partecipazione di numerose realtà del territorio che, ciascuna con la propria peculiarità, rendono possibile una manifestazione ricca e variegata di eventi. Molti di questi appuntamenti saranno accolti nella Rocca Sforzesca, che si conferma luogo privilegiato per ospitare incontri ed eventi sulla figura di Caterina Sforza".

In questo senso, secondo Diego Galizzi, direttore dei musei civici, la fortezza imolese "rappresenta di per sé l’immagine plastica dell’eredità storico-culturale che Caterina Sforza ha lasciato in città. Per questo è naturale – aggiunge –che una manifestazione che voglia rievocarne i fasti graviti proprio intorno alla Rocca. Oltre ad accogliere e a dare il benvenuto a tutte le associazioni e ai volontari coinvolti, contribuiremo attivamente con contenuti culturali e mettendo a disposizione spazi e competenze, in particolar modo per la mostra sui balestrieri e per le conferenze che si terranno nella suggestiva atmosfera del torrione nord-est".