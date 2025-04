Le giornate di Caterina. Un tuffo nel Rinascimento fra arcieri, dame e giullari

Un salto indietro nei secoli per arrivare a... Caterina Sforza. Manca sempre meno alla sesta edizione de ‘Le giornate di Caterina’ in programma dal 2 al 4 maggio nel chiostro della chiesa dell’Osservanza di Imola. Un appuntamento, organizzato dall’associazione Imola Experience in collaborazione con tante realtà del territorio e con il supporto del Municipio, che trasformerà gli spazi del convento imolese in un angolo di Rinascimento tra arcieri, dame, tamburini, sbandieratori, cortigiani e giullari in abiti d’epoca. Tre le compagnie di rievocatori presenti: i Difensori della Rocca di Imola, Il Drago Oscuro di Forlì e la Società dei Vai di Bologna.

Si parte il 2 maggio alle 17.30 alla sala biblioteca dell’Osservanza, al primo piano del plesso, con la conferenza dal titolo ‘Caterina e le altre dame del suo tempo’ a cura di Liliana Vivoli. Full immersion fin dalle 10 del mattino il giorno seguente quando le strade del centro storico della città si riempiranno di suoni e colori di un’altra epoca, con tanti figuranti in corteo da piazza Matteotti. Una sfilata, con in testa l’araldo, aperta dalla lettura del bando per invitare i cittadini a partecipare.

Alle 15, il via alle Giornate con la possibilità di accesso per tutti agli accampamenti storici allestiti all’Osservanza. In parallelo, ma nel chiostro (e in caso di maltempo presso la Bim Biblioteca comunale di Imola) ecco la premiazione del concorso letterario internazionale ‘Caterina Sforza’ a cura di Poiesis l’Alchimia delle Parole. Mezz’ora più tardi toccherà ai fanti dimostrare la propria abilità alla Signora nel torneo di randello e scudo. Ancora cultura protagonista alle 17 con lo scrittore Davide Salomoni, introdotto dalla storica Lisa Emiliani, per la presentazione del volume ‘Leonesse. Le guerriere del Rinascimento’.

Parentesi musicale alle 18.45 con l’Associazione Musicale Laurentiana e ‘Les chansons de Caterina’, mentre alle 20.30 sarà la volta del gioco-quiz di Stefano Farolfi ‘Chi vuol essere feudatario’ con iscrizione obbligatoria via mail (imolaexperience1@gmail.com).

Tante iniziative in programma anche domenica 4. Dalla visita guidata delle 10 al complesso Osservanza in compagnia di Matteo Bacci al clou pomeridiano tra sfilata storica, con quasi cento figuranti in partenza alle 15 da piazza Matteotti, e la visita di Caterina agli accampamenti. Il preludio ideale per la lettura del bando della quinta edizione del Palio dei Quartieri, aperto dalla sfida tra gli arcieri campioni di Sant’Egidio, San Cassiano, San Giovanni e San Matteo. Dopo la premiazione con tanto di ‘Freccia d’oro’, spazio alla conferenza sulla figura di ‘Giovanni dalla Bande Nere. Il gran diavolo di Forlì’ con Marco Viroli. La novità? I giochi di ruolo con lo staff della Black Isle Society che proporrà a più riprese l’emozionante ‘Caterina e la congiura degli Orsi’ nel giardino del convento. Ma anche intrattenimento con i format ‘La Ruota della Tortura’ e ‘L’ascia o raddoppia’, stand gastronomici, birreria artigianale, gadget store e book shop.

Mattia Grandi