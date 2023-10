Le Giornate Fai scoprono Alberghetti. Visite a casa, scuola e biblioteca

Tutto pronto per l’edizione 2023 delle Giornate Fai d’Autunno in programma il 14 e 15 ottobre. Un impegno che, su scala nazionale, si rinnova da quasi 40 anni per la promozione dello sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica nonché la tutela del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. Così il Gruppo Fai Imola, Dozza e Valle del Santerno guidato dalla responsabile Paola Bizzi Bacchini, in collaborazione con il municipio imolese, ha in serbo diverse iniziative. Con un comune denominatore: la figura di Francesco Alberghetti (1762-1851), studioso di scienze, benefattore e fondatore della Scuola d’arte e mestieri di Imola.

Doppia giornata di apertura, sabato 14 dalle 14 alle 18 e domenica 15 dalle 10 alle 18, per palazzo Dal Monte Casoni con la novità assoluta dell’accesso all’appartamento di Alberghetti al piano terreno dove visse tra il XVIII e il XIX secolo. Una proprietà privata, priva di barriere architettoniche, con ingresso dal portone principale dell’edificio al civico 34 della via Emilia. Un comodo percorso circolare che, dal cortile interno, si snoderà verso le cinque stanze ornate da decorazioni, già restaurate, sulle pareti e nelle volte. Un’occasione unica per fare un tuffo nel passato e riscoprire un gusto artistico e uno stile di vita ormai dimenticati in compagnia dei giovani ciceroni delle scuole superiori imolesi.

Ma il viaggio alla scoperta di Alberghetti proseguirà, con analoga finestra oraria, all’altezza di viale Dante dove sorge lo storico plesso scolastico che porta il suo nome. Un luogo solitamente frequentato solo da studenti e docenti ma dall’assoluto interesse in termini architettonici, con una genesi datata negli anni Venti del Novecento, e dal ricco patrimonio culturale tra arte, arti applicate, ebanisteria e ferro battuto. Non solo. In memoria di Francesco Alberghetti il 13 ottobre, alle ore 20.30 presso la Sala Convegni dell’Ipia, si terrà un concerto del chitarrista Giacomo Scattareggia, allievo della Fondazione Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri col Maestro’ (link di prenotazione sul portale web del Fai, ndr).

Domenica, dalle 10 alle 18, spazio pure alla visita guidata della Biblioteca comunale cittadina. Un gioiello conosciutissimo, e frequentato ogni giorno da centinaia di persone, che ha sede nell’antico complesso conventuale dei Francescani.

Accompagnati dai ragazzi del liceo classico ‘Rambaldi’ come ciceroni volontari, via libera, quindi, al tour dell’antica chiesa inferiore di San Francesco con lo scalone monumentale progettato dal bolognese Alfonso Torreggiani e la scenografica libreria francescana risalenti al Settecento.

Il giro si concluderà con l’illustrazione di alcuni locali realizzati negli anni Trenta del secolo scorso e l’approfondimento biografico di benemeriti imolesi, tra i quali lo stesso Alberghetti, attivi nella fondazione e nell’implementazione delle collezioni della nota sala a scaffali

.