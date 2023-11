Le grandi infrastrutture . Asfalto, barriere e ciclabili: i costi della Bretella ai raggi X . Lavori, piano da 8,5 milioni

Oltre tre milioni di euro per costruire la strada, più un altro milione tra sottopasso e rampe. E poi ancora 400mila euro per le opere a verde, 360mila euro per le piste ciclabili e 460mila euro per le barriere anti-rumore. Infine, più di 500mila euro per sistemare viale D’Agostino. Un maxi-cantiere che, comprese varie altre voci di spesa, arriva a toccare quota 8,5 milioni. Il tutto per stare dentro a un finanziamento previsto in 13,2 milioni.

Emergono nuovi dettagli sul progetto di completamento dell’ultimo tratto della Bretella. Nel documento di fattibilità delle alternative progettuali firmato dalla società faentina Enser e approvato dalla Giunta c’è infatti anche la stima economica delle lavorazioni. Si tratta di un prospetto che, in buona sostanza, passa ai raggi X quelli che potrebbero essere i costi per realizzare i circa 700 metri che separano via Salvo D’Acquisto alla rotonda di via Punta (di fronte al supermercato Sigma). Parliamo per il momento solo di una stima, dal momento che il piano è servito al Comune soltanto per scegliere (con il benestare di quanti una decina di giorni fa hanno partecipato all’incontro pubblico al centro sociale La Tozzona) tra quattro possibili alternative.

Alla fine, come ormai noto, la scelta è ricaduta sulla cosiddetta ‘soluzione 2 bis’. E cioè: realizzazione di due corsie per senso di marcia; profilo altimetrico dell’asse in trincea a quota poco al di sotto rispetto al piano campagna attuale; rampa di uscita su svincolo di via D’Acquisto. Tale soluzione è stata preferita dai tecnici (e dal Comune) in quanto, come si legge nella relazione illustrativa generale, viene ritenuta in grado di garantire un risparmio economico, con "tempi di costruzione e impatto del cantiere contenuti". Infine, porterebbe ad avere anche una configurazione della piattaforma stradale "già idonea ad assorbire eventuali incrementi di traffico senza necessità di ulteriori lavori".

Nel dettaglio, secondo il documento di fattibilità dal quale partirà adesso l’iter per la progettazione dell’opera, "l’andamento altimetrico, previsto in trincea per un lungo tratto anche se non a quota così bassa come nelle soluzioni 1 e 3, influisce comunque positivamente sull’impatto visivo e in parte anche acustico sul contesto – si legge nella relazione illustrativa generale –, che risulta comunque schermato rispetto alla sede viabile".

Secondo i piani dei tecnici, l’inserimento di dune a verde e di barriere acustiche a protezione dei punti più sensibili incrementeranno ulteriormente la schermatura verso la strada.

"L’aspetto più rilevante – recita sempre la relazione illustrativa generale – è sicuramente quello relativo al risparmio in termini economici: le minori quantità scavate, visto che la quota di trincea risulta più alta rispetto alle soluzioni con tracciato in trincea 1 e 3 e l’utilizzo di scarpate in terra tradizionale al posto delle terre armate consentono una significativa riduzione dei costi di costruzione. L’aspetto economico è anche favorito dal fatto che questa opzione non prevede la costruzione del tunnel interrato e di conseguenza anche l’interferenza con la fognatura mista viene meno accorciando sensibilmente i tempi di costruzione dell’infrastruttura".

Detto dei costi, già noti i tempi di realizzazione: l’ultimo tratto della Bretella sarà realizzato in 20 mesi a partire da febbraio 2026, dopo che i prossimi due anni saranno dedicati alla progettazione vera e propria dell’opera e alla fase degli espropri dei terreni. Condizione imprescindibile per la partenza di un’opera attesa ormai da oltre dieci anni è la conclusione (a primavera 2024) del primo lotto dei lavori in via Salvo D’Acquisto. Un cantiere da tre milioni, avviato a inizio 2022, e oggi in attesa di rimettersi in moto dopo che l’aumento delle materie prime ha fatto lievitare i costi di un ulteriore milione.

Enrico Agnessi