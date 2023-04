Le imprese del Dottor Costa in un documentario

Appuntamento da non perdere sabato 8 aprile alle 15.30 in Autodromo. Claudio Costa, per tutti semplicemente il dottorCosta, torna a casa. Il magnifico docufilm ‘Voglio Correre - Un’avventura nell’impossibile’, verrà proiettato gratuitamente negli spazi del circuito cittadino. Il dottor Costa è il celebre papà della ‘Clinica mobile’, struttura medica per il pronto soccorso dei piloti infortunati durante le gare motociclistiche. Inutile dire che la sua vita è decisamente fuori dall’ordinario, passata fra quella pista e la MotoGp così tante volte viste alla Tv. Come in un poema epico denso di avventura, i protagonisti come eroi sfidano il destino crudele e affrontano sirene seducenti, nonostante le ferite. Pur di correre farebbero di tutto, anche l’impossibile.

"L’opera tratta del desiderio irrazionale del pilota di correre ferito o con le ossa spezzate e dei medici della clinica mobile, piccolo ospedale su ruote inventato per seguire le gare del motomondiale ed aiutare i leggendari centauri a risalire sulla moto – ricordano i promotori dell’iniziativa –. Da Valentino a Zanardi, passando per Capirossi e Doohan, fino ai giorni nostri con Lorenzo e Marquez si vivranno storie mitiche che sembrano favole".

L’evento vedrà la presenza di personalità di primissimo piano tra cui Manuel Poggiali, impegnato come riders coach nel Team Gresini Racing, il quale proprio a Imola approderà con altri appassionati motociclisti